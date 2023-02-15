Содержат опасные вещества: как украинцам не попасть на фальсификаты молочных продуктов в магазинах

В Украине в магазинах продают различные опасные фальсификаты молочных продуктов, в частности сыра и масла. Чтобы не купить такой товар, следует обращать внимание на маркировку.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал профессор кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Александр Савченко. Он советует потребителям выбрать производителя, в котором точно уверены, и покупать его продукцию.

"По маслу у нас основная фальсификация – добавляют растительный жир. Молочный жир полезен, во всех отношениях он нужен, но он дорогой, он дороже, чем растительный. А вот растительный жир, в частности самый дешевый сейчас пальмовый, – его, как правило, и добавляют в продукт. Тут есть две стороны. С одной – обман покупателей, потому что продукт должен стоить дешевле, а с другой стороны, там еще важность в том, что этот продукт становится некачественным", – объясняет Савченко.

Если выложить на тарелку некачественное масло (в которое добавили пальмовый жир), то при комнатной температуре оно начнет растекаться. И для того, чтобы консистенцию сделать такую же, как у сливочного масла, применяют специальную тепловую обработку – обычно этот жир обрабатывают при температуре свыше 220 градусов. В результате образуются вещества, которые могут нанести вред здоровью, говорит профессор.

"И вот в этом самом беда – что покупатель об этом не знает. А там образуются трансизомеры, и они вызывают через некоторое время образование раковых клеток в организме. И трансизомеры нормируются по ГОСТу, их не должно быть больше 6%, это естественный фон, который присущ молочному жиру и животным жирам вообще. А вот в растительных жирах, если их обработать таким способом, образуется множество трансизомеров, и это уже прямая угроза здоровью", – подчеркнул Савченко.

Из-за добавки этого жира консистенция масла становится такая же, как у сливочного масла, кусок его будет стоять и не растекаться. Поэтому производители и идут на это, чтобы не распознали фальсификацию.

Эксперт указал, что в магазинах сыры и масло в первую очередь должны иметь этикетки. Поэтому потребителям следует в первую очередь смотреть на маркировку выбранного товара.

"Сейчас законодательство строго требует, чтобы у нас было все, что в этом продукте, написано на этикетке. Если оно не соответствует этикетке, так это уже преступление – преднамеренная фальсификация. Поэтому обычно те производители, которые производят продукцию в большом количестве, то есть крупные заводы, сейчас очень мало фальсифицируют", – подытожил специалист.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украину завезли из-за границы опасный арахис, в котором обнаружили ядовитое вещество афлатоксин-В1. Это органическое соединение, принадлежащее к смертельно опасным микотоксинам класса поликетидов. Вещество вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени и может провоцировать отек мозга.

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