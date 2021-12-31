Снова становятся роскошью: купить даже битые автомобили дешевле $10 тыс. не получится

Несмотря на то, что битые автомобили 2014-2016 г.в. на американском аукционе продают за 3,5-4 тыс. долларов, полная стоимость машин для украинцев составляет минимум 10-12 тыс. долларов. Причин несколько. Во-первых, купить авто на аукционе можно лишь при помощи компаний-посредников. А во-вторых, на конечную стоимость сильно влияют оплата их услуг, затраты на транспортировку, растаможку и ремонт машины.

Такие цифры назвали UBR.ua в компаниях, занимающихся пригоном "автобитков" с аукционов в США. Они отметили: автомобили этой ценовой категории (10-12 тыс. долларов) покупают 50% их клиентов. Самыми популярными же являются следующие модели:

Volkswagen Jetta и Passat;

Jeep Patriot;

Kia Optima;

Hyundai Sonata.

"Около 25% клиентов компаний заказывают машины стоимостью 25-30 тыс. долларов. Еще 10-15% готовы заплатить за "биток" более 40 тыс. долларов. При этом среди аудитории компаний есть несколько процентов покупателей, ориентирующихся на дорогие машины по цене 80-100 тыс. долларов", – рассказали эксперты.

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Бизнес не выгодный

По словам директора компании Automax Александра Короля, в 2016 году посредники могли купить двухлетнее авто с аукциона за 2,5 тыс. долларов. Сейчас тот же автомобиль, но теперь уже восьмилетний, стоит на аукционе 3,5-4 тыс. долларов.

"Из-за этого у компаний-посредников примерно вполовину упала маржинальность бизнеса. Из-за чего выросла стоимость "битка" и для конечного покупателя", – отметили специалисты.

Покупателей обманывают

В то же время в соцсетях некоторые компании по пригону авто из США распространяют информацию о падении цен на американских аукционах под Новый год. Якобы, эта тенденция проявляется ежегодно.

"Многие компании используют недобросовестную маркетинговую стратегию, привлекая клиентов низкими ценами. Но в итоге тот получает не то, что хотел. Часто для этого используют медийщиков и блогеров", – рассказал владелец компании Auto America Валерий Чуб.

Впрочем, аналитики подчеркивают: уверять в повальном обмане, вероятно, нельзя. Ведь другие собеседники эту информацию не подтвердили.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за последние 20 лет рынок автомобилей в Украине изменился не так сильно, как можно было бы подумать. Цены на некоторые популярные марки авто практически не выросли в долларах и евро.

Кое-что даже подешевело, например Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail. Зато более чем в 2 раза подорожал Volkswagen Golf, а Volkswagen Passat и Toyota Land Cruiser – в 1,5 раза.