Пригонять битые авто из США больше невыгодно: стоят дороже, чем новые

Украинцам стало невыгодно пригонять битые автомобили из США. Приобрести такую машину стало на 30% дороже, чем купить новую. Причины – снижение объема выпуска автопроизводителями и дефицит комплектующих.

Об этом сообщает UBR.ua. Отмечается: общие затраты, включающие транспортировку машины через океан и оплату услуг посредника, ставят под вопрос целесообразность покупки.

"Клиенту такая машина обойдется минимум в 10-12 тыс. долларов. При этом цены на отдельные модели могут быть до 30% выше, чем для аналогичных новых машин из салона", – рассказали аналитики.

Пригнать битое авто из США стоит минимум 10 тыс. долларов

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Пригон битых автомобилей из США в Украину стал маловыгодным как для тех, кто этим занимается, так и для покупателей. По словам директора компании Automax Александра Короля, "маржинальность этого бизнеса упала вполовину по сравнению с 2016 годом". Главная причина этого – повысившаяся цена на аукционах для посредников, выходящих на торги и привозящих машину для клиентов в Украину.

"Часто покупка невыгодна и для конечного покупателя – даже несмотря на низкую стоимость на аукционе, общие затраты приобретения, включающие транспортировку, растаможку и ремонт "битка", делают многие машины нелеквидными после их прибытия в страну", – отмечают аналитики.

В целом же средний бюджет приобретения битого авто через американский аукцион для конечного покупателя (с учетом доставки, оплаты услуг посреднику, ремонта и растаможки) составляет 10-12 тыс. долларов. За эту сумму, рассказывают специалисты, можно приобрести авто 2014-2016 г.в. не самых лучших комплектаций.

При этом отмечается, что такие машины заказывает 50% клиентов-посредников. Машины же других ценовых категорий покупают значительно меньше:

за 25-35 тыс. долларов – 25% клиентов компаний-посредников покупают машины;

на машины от 40 тыс. долларов – 10-15% рынка.

"И только небольшая доля клиентов ориентируется на очень дорогие авто. Они готовы платить 80-100 тыс. долларов", – замечают аналитики.

Покупателей обманывают

В то же время в соцсетях некоторые компании по пригону авто из США распространяют информацию о падении цен на американских аукционах под Новый год. Якобы, эта тенденция проявляется ежегодно.

"Многие компании используют недобросовестную маркетинговую стратегию, привлекая клиентов низкими ценами. Но в итоге тот получает не то, что хотел. Часто для этого используют медийщиков и блогеров", – рассказал владелец компании Auto America Валерий Чуб.

Впрочем, аналитики подчеркивают: уверять в повальном обмане, вероятно, нельзя. Ведь другие собеседники эту информацию не подтвердили.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за последние 20 лет рынок автомобилей в Украине изменился не так сильно, как можно было бы подумать. Цены на некоторые популярные марки авто практически не выросли в долларах и евро.

Кое-что даже подешевело, например Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail. Зато более чем в 2 раза подорожал Volkswagen Golf, а Volkswagen Passat и Toyota Land Cruiser – в 1,5 раза.