Нулевые декларации для всех и разовые налоги: в Раде приняли закон, которого требовал Зеленский

Верховная Рада 15 июня во втором чтении приняла законопроект №5153, который введет "нулевую декларацию". По желанию украинцы смогут задекларировать недвижимость, валюту, авто и т.п., которые скрывали от налогов. Чтобы легализовать имущество, нужно будет выплатить разовый налог, размер которого составляет от 2,5 до 9%.

За соответствующий документ проголосовали 243 депутата, большинство из которых "Слуги народа" (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца). Как говорится на официальном сайте парламента, законопроект вынесли первым пунктом в повестку заседания Рады. "Нулевую декларацию", по информации OBOZREVATEL, потребовал принять президент Владимир Зеленский. Он же обещал такой шаг во время своей президентской кампании.

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Кто может заполнить нулевую декларацию:

простые украинцы в том числе самозанятые;

Кто не может заполнить декларацию:

несовершеннолетние;

те, кто ограничен в дееспособности;

публичные деятели;

те, кто попал под санкции.

Декларировать можно активы, недвижимость, валюту и деньги, которые заработали в Украине и с которых не заплатили налоги до 1 января 2021 года. Например:

валюту, которая находится в украинских банках: заплатить нужно 5% налога (6%, если рассрочить платеж на три года);

валюту, которая находится за пределами Украины : заплатить нужно 9% налога (11,5%, если рассрочить платеж на три года);

недвижимость, движимое имущество, корпоративные права: заплатить нужно 9% (11,5%, если рассрочить платеж на три года);

облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ): заплатить нужно 2,5% (3%, если рассрочить платеж на три года).

Нельзя задекларировать:

заработанное с помощью преступлений;

если хранить валюту наличными, а не на счету в банке (если отнести в банк, можно декларировать);

активы, которые находятся в РФ.

В декларации нужно указать:

сведения о декларанте (ФИО, налоговый номер);

сведения об объекте декларирования;

самостоятельно определенная декларантом в нацвалюте база для начисления сбора с однократной (специального) добровольного декларирования (стоимость подтверждается копиями соответствующих документов);

ставка и сумма сбора.

Помимо основного законопроекта, депутаты также проголосуют три документа, которые внесут изменения в другие законы. Так:

№5156 освобождает от ответственности за нарушения оформления расчетов, обращение с валютой и т.д. Этот документ нужен для того, чтобы не наказывать тех украинцев, которые решатся заполнить нулевую декларацию;

№5155 освобождает физлиц от действия закона о валютных операциях для тех, кто заполнил нулевую декларацию.

№5154 позволяет перевести деньги от одноразового декларирования в бюджет страны (поддержали 252 депутата в первом чтении, нужно пройти второе чтение).

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, зачем Украине нужна нулевая декларация и какие есть риски. В частности, без доверия к правоохранительным органам некоторые украинцы могут побояться законно декларировать скрытое имущество. Кроме того, во многих странах после проведения кампании по нулевому декларированию устраивали жесткие и тщательные налоговые проверки.