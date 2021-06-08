Сколько зарабатывают украинские мэры: опубликован рейтинг

Мэры украинских городов отвечают за миллиардные бюджеты, землю, но при этом их оклады, установленные Кабмином, просто мизерные. Доход только на несколько процентов коррелируется с численностью населения города. Так, у Андрея Садового заработок составляет 33,5 тыс. грн, хотя Львов по населению почти равен Запорожью, а в миллионной Одессе Геннадий Труханов получает чуть меньше от 23 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в материале "Чесно". Мэр малейшего областного центра Украины Ужгорода Богдан Андреев получает 55,2 тыс. грн в месяц, управляя общиной численностью 115,5 тысяч. Бюджет самого маленького облцентра составляет 1,4 млрд грн.

При этом величина бюджета города не влияет на уровень зарплаты мэра. Так, Владислав Атрошенко в Чернигове с населением 286 тысяч и бюджетом 2,9 млрд грн получает 63,3 тыс. грн, тогда как Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска, что характеризуется почти такими же показателями, имеет 39,2 тыс. грн. А вот помощники и советники мэра этого города стоят налогоплательщикам 700 тыс. грн в месяц.

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Единственное исключение – мэр Херсона, декларирующий миллионы, но имеющий низкую зарплату. У города наименьший бюджет из всех городов страны с более чем 300 тысяч населения и скромные заработки мэра.

Также ниже средней среди мэров зарплату получают мэры Полтавы (48,2 тыс. грн), Житомира (29,5 тыс. грн), Черновцов (49,4 тыс. грн) и Сумм (43,9 тыс. грн). Мэр Житомира Сергей Сухомлин считает, что такой зарплаты ему достаточно, но признается, что у его заместителей – выше.

"Меня вполне устраивает такая зарплата, без дополнительных премий и доплат. Я пришел из бизнеса. Компания, которой я руководил, одна из лидеров в Украине. Поэтому на время работы городским главой я имею достаточно сбережений, чтобы обеспечить жизнь своей семьи. А после завершения каденции вернусь в бизнес", – заявил он.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты для украинских заробитчан без высшего образования предлагают каменщикам и водителям. Зависимо от продолжительности рабочего дня, они могут претендовать на 65-80 тыс. грн в месяц.

Так, каменщик может зарабатывать 65 тыс. грн. Требования: опыт работы по специальности – не менее 2 лет. "Польская строительная компания (сертифицирована в Бельгии). Количество рабочих часов: 220-250 часов в месяц. Проживание в Польше – 100 злотых в месяц", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В Украине в мае большинство работодателей (8 172) в вакансиях указывали, что готовы платить 11-15 тыс. грн. Денежное вознаграждение в размере 7-11 тыс. грн предлагали 6 697 компаний, а заработок в пределах 15-19 тыс. грн гарантировал 5 991 работодатель.