Сколько украинцы с высшим образованиям зарабатывают в Польше: зарплаты учителей, менеджеров и других специалистов

Большинство украинских беженцев в Польше имеют высшее образование. При этом те украинцы, которые знают польский язык, также могут работать по профессии. Учителя с категорией могут зарабатывать до 68,3 тыс. грн в месяц, менеджеры – 102,5 тыс. грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал Марцин Колодзейчик, директор департамента международной рекрутации Миграционная платформа ЕWL. "Учителя, не имеющие категорий, зарабатывают в Польше – 3,5 – 5,5 тыс. злотых (29,9-42,7 тыс. грн). Учителя с категориями – 6-8 тыс. злотых (51,3-68,3 тыс. грн). Сейчас в Польше не хватает врачей, медсестер, психологов, учителей. Также сейчас растет спрос на высоковалифицированных специалистов в финансовой сфере, специалистов по кибербезопасности, работников сферы IT", – рассказывает эксперт.

Зарплата у менеджеров зависит от направления работы компаний. в месяц можно заработать 8-12 тыс. злотых (68,3-102,5 тыс. грн). В IT сфере зарплата младших специалистов составляет – 15-20 тыс. злотых (128-171 тыс. грн) в месяц. Специалисты высшей категории зарабатывают 60-70 тыс. злотых на месяц (512-598 тыс. грн).

"Обычно польские работодатели не требуют подтверждения диплома, если этого не требует законодательство. Если гражданин Украины претендует, например, на менеджерскую должность, то у него не будут требовать подтверждение профессии в Польше", – поясняет эксперт.

Наиболее распространенные вакансии – на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в логистике (работа на складах по комплектованию товаров и заказов), предприятия автомобильной отрасли и т.д. Зарплата на таких вакансиях составляет – 3,5-5 тыс. злотых. (29,9-42,7 тыс. грн).

Большинство беженцев, в том числе с высшим образованием, трудоустраивались в сфере услуг, гостиницах, торговли и сфере общественного питания, промышленном производстве, логистической отрасли. В месяц зарплата на вакансиях в этих отраслях составляет– 3,5-5 тыс. злотых (29,9-42,7 тыс. грн).

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