Украинцы перестали экономить на свадьбах: сколько нужно денег для ее проведения и что стоит дороже всего

Осень – время для свадеб в Украине. И если в прошлом году многие украинцы откладывали гуляния из-за эпидемии коронавируса, то сейчас празднуют создание новой семьи с размахом. Молодожены не экономят на фотографах, визажистах и ресторанах, вкладывают немалые суммы в оформление зала и развлекательную программу.

В среднем украинцы созывают свадьбы до 50 человек. И за день на праздник готовы потратить $20-25 тысяч. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Молодожены, которым мы помогали организовывать свадьбу, переносили празднование пять раз. Локдауны из-за эпидемии COVID-19, проблемы с приездом гостей из-за границы, опасения организовывать массовые мероприятия – все это мотивировало пару переносить торжество. Каждый раз приходилось договариваться об изменении даты проведения праздника с рестораном, ведущим, коллективами и прочим", – вспоминает директор агентства "Идеальная свадьба" Александра Галицкая. Но свадьба все же состоялась в июне этого года.

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Если в прошлом году многие пары ограничивались росписью и скромным ужином в ресторане, то сейчас, как рассказывают OBOZREVATEL в свадебных агентствах, на празднике не экономят.

"Они бронируют залы в ресторанах высокого уровня или нанимают кейтеринговую компанию, а само мероприятие проводят в частном доме или ставят шатры", – говорит генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова. Редко от какой пары в заведениях сейчас слышат о том, что нужно отказаться от дорогих блюд в пользу более дешевых.

Как и в предыдущие годы, сейчас популярны выездные церемонии, рассказывают OBOZREVATEL в агентстве Best Day Ever. Подать заявку и расписаться можно за один день, но на государственную регистрацию обычно родственников и гостей не зовут. Молодожены предпочитают давать торжественные клятвы верности возле красиво украшенной арки, с ведущим и под приветственные аплодисменты гостей.

Причем, количество гостей отличается, в зависимости от региона страны. В Киеве, как правило, проводят камерные мероприятия – на 30-50 человек, а вот на западе страны привыкли приглашать и по 100 человек.

Молодожены много средств тратят не только на угощение гостей, но и на декор. Как правило, гостей встречают мимы и угощают шампанским и другими напитками. Перед церемонией можно перекусить. Арку для выездной регистрации украшают цветами, часто живыми. Декорированы стулья, на которых сидят пришедшие на церемонию гости. В ресторане тоже, как правило, много цветов, украшений, свечей. Старые конкурсы уже не в моде, молодожены предпочитают большую развлекательную программу с выступлением танцевальных групп, DJ-сетом и файер-шоу.

Торжество на 50 человек обойдется в среднем в $20-25 тысяч, говорит Галицкая. Процесс подготовки, как правило, непростой и занимает не меньше месяца. Некоторые организовывают все самостоятельно – договариваются с рестораном и обсуждают с администратором меню мероприятия, ищут ведущих, заказывают автомобили, проводят переговоры с группой и выбирают кондитерскую для создания торта. Другие – нанимают профильное агентство, которое берет все эти заботы на себя, его гонорар составляет 10-15% от стоимости всей свадьбы.

На какие статьи расходов приходится тратить больше всего средств? OBOZREVATEL опросил представителей свадебных агентств про цены на самые популярные услуги:

Платье невесты и костюм жениха. Наряды в профильных салонах стоят 25-30 тыс. грн, платье невесты можно и арендовать за 5-7 тыс. грн.

Прическа и макияж обойдутся в 3-5 тыс. грн.

Букет невесты – придется заплатить 2,5 тыс. грн.

Ресторан. В заведении среднего уровня празднование обойдется в 1,5 тыс. грн с человека, без учета стоимости алкогольных напитков. Рестораны премиум-уровня обойдутся не менее, чем в 3,5 тыс. грн с человека. Дополнительно 20-25 тыс. стоит праздничное оформление зала.

Услуги кейтеринга. Если мероприятие проходит в шатре или на лужайке частного дома, то придется вызывать кейтеринг. Эта услуга обойдется в 1,7-2 тыс. грн с человека без учета стоимости напитков.

Закуски для гостей. Перед началом мероприятия гостей угощают напитками и закусками, они обойдутся в среднем в 3-5 тыс. грн.

Декор арки и места выездной регистрации. Оформление обойдется не менее чем в 10-15 тыс. грн.

Шоу-программа. Услуги ведущего с диджеем обойдутся в 20-25 тыс. грн за вечер, выступление группы – 30-50 тыс. грн, шоу мыльных пузырей – 2 тыс. грн, бармен-шоу – 3-4 тыс. грн.

Услуги фотографа. От 10-12 тыс. грн и выше, видеооператоры – 15-20 тыс. грн.

Организовать красивую свадьбу в Украине становится все дороже. Украинцы ради одного из самых незабываемых дней в своей жизни готовы не экономить и заплатить больше. Чтобы избавиться от головной боли из-за всех организационных моментов, можно обратиться к специальным компаниям, но за это нужно будет дополнительно заплатить. Но можно заняться этим процессом самостоятельно – воспользоваться советами друзей и знакомых, выбрав ведущих/фотографов/музыкантов по собственным предпочтениям.