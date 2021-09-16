Сколько нужно работать в Украине, чтобы купить новый iPhone 13: результаты исследования

Среди стран, быстрее всех на iPhone 13 Pro заработают жители Швейцарии. На это им потребуется лишь 4,4 дня. Украинцам же, с учетом средней зарплаты за июль в 14 345 грн (данные Госстата), придется отработать для приобретения гаджета примерно 56 дней, но при этом не тратя денег ни на что другое.

Для сравнения, в США гражданин может позволить себе такой iPhone, отработав 5,9 дня, австралиец и люксембуржец – 6,4 дня. Об этом сообщает Picodi.

Самые худшие результаты имеет Турция, где iPhone 13 Pro можно купить аж через 92,5 дней работы. В свою очередь жители Филиппин и Бразилии должны отработать 90,2 и 79,2 дня соответственно.

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В Дании для покупки смартфона требуется всего 6,9 трудодней, в Норвегии – 7,2, в Сингапуре – 7,6. Жителям Канады нужно отработать ровно 8 дней.

Цены на смартфон в нашей стране предположительно будут начинаться от 28 тыс. грн. Почти тысячу долларов придется выложить за самую маленькую версию смартфона iPhone 13 mini с экраном в 5,4 дюйма.

За стандартный iPhone 13 с дисплеем 6,1 дюйма будут просить от 30 тыс. грн. Флагманы от Apple iPhone 13 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 13 Pro Max (6,7 дюйма) будут начинаться от 40 и 44 тыс. грн соответственно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября состоялась презентация Apple, где был показан новый iPhone 13. Всего представили четыре модели "яблочного" смартфона: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.