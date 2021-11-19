Сколько нужно работать украинцу, чтобы купить себе жилье: результаты исследования

В Саудовской Аравии для покупки собственного жилья площадью 100 кв. м нужно работать лишь 4,5 года. Средняя годовая зарплата там составляет более 22% от стоимости всего дома. В Украине для приобретения жилья придется работать примерно 20 лет, а процент заработной платы составляет 5,42.

Так, аравиец с зарплатой в 67 тыс. фунтов стерлингов (2,3 млн грн) может менее чем за 5 лет купить городской дом площадью 100 кв. м. Отметим, данные в исследовании Roofing Megastore приводятся с тем учетом, что граждане вообще не будут тратить зарплату.

Саудовская Аравия – 4,5 лет;

ЮАР – 5,5 лет;

США – 6,7 лет;

Пуэрто-Рико – 6,9 лет;

ОАЭ – 7,4 лет.

Наименее доступной страной для покупки дома оказалась Гана. При средней годовой зарплате чуть более 2500 фунтов стерлингов (89,1 тыс. грн) для покупки жилья нужно работать более 149 лет.

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Гана – 149,3 лет;

Шри-Ланка – 75 лет;

Гонконг – 73 года;

Ямайка – 61,2 лет;

Иран – 58 лет.

Кстати, Гонконг стал местом, где самая дорогая недвижимость. Там жилье вдвое дороже, нежели в Сингапуре, который занимает в рейтинге вторую строчку.

Гонконг – 2,04 млн фунтов стерлингов (72,9 млн грн);

Сингапур – 1,05 млн фунтов стерлингов (37,5 млн грн);

Южная Корея – 926,2 тыс. фунтов стерлингов (33 млн грн);

Люксембург – 831,6 тыс. фунтов стерлингов (29,6 млн грн);

Швейцария – 761,03 тыс. фунтов стерлингов (27,1 млн грн).

Несмотря на то, что в Швейцарии очень дорогое жилье, там самые высокие зарплаты. Годовая составляет 54,5 тыс. фунтов стерлингов (1,9 млн грн).

Швейцария – 54,5 тыс. фунтов стерлингов (1,9 млн грн);

Люксембург – 37,3 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн грн);

Сингапур – 35,6 тыс. фунтов стерлингов (1,2 млн грн);

Австралия – 32,1 тыс. фунтов стерлингов (1,1 млн грн);

Дания – 31,3 тыс. фунтов стерлингов (1,1 млн грн).

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что украинцы стали чаще искать квартиры перед новогодними праздниками. Количество жилья, которое арендодатели готовы сдавать ежесуточно, увеличивается.

Цены в городах разные. За 500 грн можно снять "однушку" в Харькове и Ивано-Франковске, а в Хмельницком за такую сумму можно оплатить двухкомнатную квартиру.