Сколько денег на еду тратят в ЕС и в Украине: цены у нас больше, зарплата – втрое меньше

Семья из ЕС тратит около 17-18% на еду со своего бюджета, а из Украины – 48-49%. Ключевая причина такой большой разницы – в нашей стране цены на продовольствие европейские, а доходы – нет.

Об этом рассказал эксперт в сфере экономики Олег Пендзин, сообщает Znaj.ua. По его словам, паритет покупательной способности (что конкретно гражданин может купить на месячную зарплату) более важный, чем обсуждение стоимости какой-то вещи или продукта.

По данным социального исследования, корзина из 18 продуктов питания обойдется в Польше на 5% дешевле, нежели такая же в Украине. К тому же, средняя зарплата в соседней стране составляет $1500 в месяц, в Украине – чуть больше $500. То есть заработная плата аж втрое больше, чем в нашей стране.

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"Поэтому поляки тратят 12% своего семейного бюджета на продукты, то есть корзина одна и та же, цены практически одинаковые, даже там на 5% меньше, а доход у украинцев в три раза меньше. Собственно, это соотношение, оно является очень важным с точки зрения оценки ситуации. Посему у нас, в аграрной стране, возникает продовольственная опасность и на сегодня очень важным является поднятие доходов украинского населения", – подытожил специалист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стоимость коммунальных услуг в Польше составляет 6480 грн (967 злт), в Украине – около 3000 грн. При этом соотношение к среднемесячной зарплате у первых – 15,5%, у граждан нашей страны – 21%.