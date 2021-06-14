Ситуация на рынке труда в Украине летом изменится: кого коснется

В Украине летом значительно увеличится трудовая миграция внутри страны. Уже сейчас значительно увеличился спрос на официантов, они могут рассчитывать на зарплату в размере около 10-15 тыс. грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель по работе с партнерами Jooble. Более чем 38% украинцев готовы сезонно переезжать внутри страны, в целях трудоустройства, если работодатели обеспечат им достойную оплату труда.

Ежегодно на официантов в летний период возрастает спрос и у работодателей. Они предлагают кандидатам ставку в основном от 10 до 15 тыс. грн, но не секрет, что основной заработок в этой профессии – чаевые. Конечный размер заработной платы варьируется от места нахождения заведения, уровня ресторана и смены.

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Но не на все профессии гостинично-ресторанной сферы вырос спрос, в связи с сезоном. Например, спрос на администраторов отелей держится на одном уровне от месяца к месяцу. Единственной спецификой летнего сезона для этой профессии является повышение нагрузки пропорционально увеличению останавливающихся в отеле.

"Гостинично-ресторанная сфера ежегодно является хорошей возможностью сезонно поработать внутри страны для украинцев. Этот год не стал исключением, так как пандемия на время отступила и в большинстве областей отсутствуют строгие карантинные ограничения. Теплое время года не только даст возможность насладится отдыхом внутри страны, а и наполнит кошельки сезонных работников", – рассказывает Кирильевнина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Польше. Рабочие могут рассчитывать на доход в размере около 60 тыс. грн.