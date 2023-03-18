Ситуация на рынке труда изменилась: кто будет пользоваться спросом в Украине

В Украине впервые за время полномасштабной средняя зарплата увеличилась на 1 тыс. грн до 16 тыс. грн в среднем. При этом постепенно рынок труда адаптируется к потребностям экономики.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Фактически рынок труда достиг своего дна и теперь постепенно восстанавливается. По словам экспертов, спросом будут пользоваться специалисты в сфере строительства, логистики, перевозок, инжиниринга и проектирования.

Однако при этом, выбирая сферу деятельности или принимая решение о переквалификации, стоит в первую очередь обращать внимание на собственные предпочтения и интересы. Успешным можно стать только в том случае, если работа будет не только приносить заработок, но и даст возможность реализовать себя. Те же украинцы, которые нуждаются в быстром заработке, чаще всего выбирают работу таксистами и курьерами.

В целом в ближайшие годы Украине понадобятся специалисты, которые помогут восстановить инфраструктуру, экономику, а также позволят справиться с новыми послевоенными вызовами. Среди них:

– медики, реабилитологи, психологи. После возвращения с фронта сотни тысяч украинских военных будут нуждаться в психологической и медицинской помощи. Кроме того, психологи также нужны гражданским, которые как минимум морально пострадали в результате войны;

– рабочие специалисты. Строители, сварщики, каменщики – все, кто может заняться восстановлением инфраструктуры, гражданских и военных объектов;

– специалисты военно-промышленного комплекса. После войны Украине предстоит восстанавливать запасы боеприпасов, укреплять обороноспособность государства;

– энергетики. Украинская энергосистема пережила самую масштабную атаку за всю историю своего существования. Россия прицельно уничтожает подстанции, генерирующие предприятия. Для восстановления понадобятся годы и тысячи специалистов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кому в Украине платят от 40 тыс. грн без высшего образования. Среди таких вакансий – военные и дальнобойщики.

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