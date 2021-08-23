Sim-карты придется регистрировать с паспортом, иначе отключат от мобильной связи: что ждет украинцев

Украинцев уже с 2023-го хотят отключать от мобильной связи в том случае, если они не пришли в отделение своего мобильного оператора с паспортом и не идентифицировали себя. Соответствующие предложения разработали в комитете Верховной Рады по вопросам цифровизации.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Только 10% прошли идентификацию своих номеров, остальные же фактически пользуются мобильной связью анонимно. Это приводит к целому ряду проблем, начиная от мошеннических схем и заканчивая воровством номеров. Чтобы идентифицировать себя, достаточно прийти в любое из отделений с документом, который подтверждает личность.

Из-за отсутствия идентификации:

мошенники могут звонить с неидентифицированных украинских номеров, а потом уничтожать их;

Видео дня

чужой Sim-картой может завладеть мошенник, например, перевыпустив ее с помощью мобильного оператора, выполнив определенную процедуру;

контрабандные и краденные телефоны не отключают от сети, поэтому ими легко могут пользоваться по назначению.

По новым же правилам, если кто-то захочет изменить IMEI (International Mobile Equipment Identity), получит штраф в размере 17 тыс. грн. А за повторное нарушение – два года лишения свободы. Чаще всего меняют IMEI на украденных телефонах или на тех, которые ввезли в Украину контрабандой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине мобильные операторы списывают со счетов своих клиентов 3 млрд грн в год за контент-услуги. И половина этих услуг предоставляется без ведома украинцев: из-за всплывающих окон, СМС с оповещением они оформляются фактически тайно.