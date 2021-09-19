Шмыгаль "пролетел" мимо топ-10, а некоторым платят по 77 тыс. грн: рейтинг зарплат в Кабмине
Среди украинских министров в августе самые высокие зарплаты – больше 77 тыс. грн – получили главы ведомств силового блока. Меньше всех заработал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Разрыв между самой низкой и самой высокой зарплатой составил аж 40 489 грн. А премьер-министр не вошел даже в десятку лидеров по размеру зарплат.
Сколько заработали главы министерств за август, подсчитали в "Слово і діло". Топ-10 рейтинга министров с самыми высокими зарплатами выглядит так:
Андрей Таран (Министерство обороны) – 77 136 грн.
Денис Монастырский (Министерство внутренних дел) – 77 123 грн.
Дмитрий Кулеба (Министерство иностранных дел) – 77 107 грн.
Вадим Гутцайт (Министерство молодежи и спорта) – 70 314 грн.
Виктор Ляшко (Министерство здравоохранения) – 68 096 грн.
Роман Абрамовский (Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов) – 66 117 грн.
Марина Лазебная (Министерство социальной политики) – 66 115 грн.
Алексей Чернышев (Министерство развития громад и территорий) – 66 036 грн.
Сергей Марченко (Министерство финансов) – 65 675 грн.
Сергей Шкарлет (Министерство образования и науки) – 63 847 грн.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в августе получил лишь 55 462 грн и занял 15-е место из 23.
Самая маленькая зарплата – у министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Ему насчитали 36 647 грн.
Только в четырех ведомствах Кабмина заместители министров получили более низкие зарплаты, чем сами министры. Это:
Министерство обороны (зам с наивысшим окладом получил 69 418 грн);
Министерство инфраструктуры (самая высокая зарплата заместителя – 49 500 грн);
Министерство внутренних дел (наивысшая зарплата у замминистра – 72 721 грн);
Министерство аграрной политики (самая высокая зарплата зама – 47 169 грн).
Среди всех правительственных топов больше всех получил Игорь Яременко из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ему в августе начислили 150 036 грн.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинские министры получают недостаточно много. Он считает, что зарплаты глав министерств должны быть не ниже 100 тыс. грн.
Обычных украинцев в 2021 году ждет повышение минимальной зарплаты на 500 грн – до 6,5 тысяч. В следующем году Кабмин собирается повысить минимальную зарплату всего на 200 грн, а в 2023-м – еще на 476 грн. При этом цены, вероятно, будут расти быстрее и серьезнее, чем зарплаты. От этого в первую очередь пострадает самое бедное трудоспособное население.