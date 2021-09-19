Шмыгаль "пролетел" мимо топ-10, а некоторым платят по 77 тыс. грн: рейтинг зарплат в Кабмине

Среди украинских министров в августе самые высокие зарплаты – больше 77 тыс. грн – получили главы ведомств силового блока. Меньше всех заработал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Разрыв между самой низкой и самой высокой зарплатой составил аж 40 489 грн. А премьер-министр не вошел даже в десятку лидеров по размеру зарплат.

Сколько заработали главы министерств за август, подсчитали в "Слово і діло". Топ-10 рейтинга министров с самыми высокими зарплатами выглядит так:

Андрей Таран (Министерство обороны) – 77 136 грн. Денис Монастырский (Министерство внутренних дел) – 77 123 грн. Дмитрий Кулеба (Министерство иностранных дел) – 77 107 грн. Вадим Гутцайт (Министерство молодежи и спорта) – 70 314 грн. Виктор Ляшко (Министерство здравоохранения) – 68 096 грн. Роман Абрамовский (Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов) – 66 117 грн. Марина Лазебная (Министерство социальной политики) – 66 115 грн. Алексей Чернышев (Министерство развития громад и территорий) – 66 036 грн. Сергей Марченко (Министерство финансов) – 65 675 грн. Сергей Шкарлет (Министерство образования и науки) – 63 847 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в августе получил лишь 55 462 грн и занял 15-е место из 23.

Самая маленькая зарплата – у министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Ему насчитали 36 647 грн.

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Только в четырех ведомствах Кабмина заместители министров получили более низкие зарплаты, чем сами министры. Это:

Министерство обороны (зам с наивысшим окладом получил 69 418 грн);

Министерство инфраструктуры (самая высокая зарплата заместителя – 49 500 грн);

Министерство внутренних дел (наивысшая зарплата у замминистра – 72 721 грн);

Министерство аграрной политики (самая высокая зарплата зама – 47 169 грн).

Среди всех правительственных топов больше всех получил Игорь Яременко из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ему в августе начислили 150 036 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: