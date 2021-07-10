Резников заявил о необходимости платить министрам по 100 тысяч в месяц

Нынешнего размера заработной платы для министров в Украине недостаточно. Они должны получать около 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, 9 июля, заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он пояснил, что такая должность предусматривает огромную ответственность.

"Если министр пришел без финансовой подушки безопасности, я считаю, что нет (не хватает зарплаты на уровне 36 тысяч гривен в месяц)", – сказал он.

Вице-премьер добавил, что должность министра предполагает его присутствие на заседаниях правительства даже в случаях, когда он на больничном или в отпуске.

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"Тебя могут вызвать в любой момент, а уровень ответственности выше сложно придумать. Поэтому я считаю, что до 100 тысяч гривен – это могла бы быть разумная зарплата. Тем более, что такие зарплаты есть в Украине", – подчеркнул Резников.

В качестве примера он привел судей, которые получают по 200 тысяч гривен.

По словам вице-премьера, 100 тысяч – не такие огромные деньги и платить их вполне реально. К тому же, убежден он, такой размер оплаты позволит отдаваться службе полностью и уменьшит риски коррупции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в 2021 году украинцев ждет повышение минимальной зарплаты на 500 грн – до 6,5 тысяч. В следующем году Кабмин собирается повысить минимальную зарплату всего на 200 грн, а в 2023-м – еще на 476 грн. При этом цены, вероятно, будут расти быстрее и серьезнее, чем зарплаты. От этого в первую очередь пострадает самое бедное трудоспособное население.