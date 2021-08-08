Шмыгаль анонсировал выплаты семьям к 1 сентября: кто получит и сколько

Многодетные малообеспеченные семьи в Украине к 1 сентября получат по 2 тысячи гривен. Указанная сумма будет предоставляться на каждого ребенка возрастом от 6 до 18 лет.

Соответствующее решение приняло правительство, сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уточнил, помощь коснется 145 тысяч семей.

Глава правительства отметил, что на данную программу предусмотрено 290 миллионов гривен.

Для получения средств дети из многодетных малообеспеченных семей должны по состоянию на 1 августа достичь возраста 6-18 лет.

Премьер подчеркнул, что для получения дополнительных выплат не нужно никуда обращаться. Средства будут выдавать через органы социальной защиты.

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"Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр образования Сергей Шкарлет допустил вероятность возвращения школ на дистанционное обучение в двух случаях: сезонного роста заболеваемости или распространения новых штаммов коронавируса.