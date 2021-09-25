Шкарлет рассказал, что будет с зарплатой учителей во время дистанционного обучения

В случае дистанционной работы зарплаты украинским учителям будут продолжать выплачиваться. Кроме того, выплаты не могут быть урезаны.

Об этом в пятницу, 24 сентября, заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. В своем посте в Telegram-канале он рассказал о встрече с педагогами в Мариуполе, которых и поинтересовал вопрос заработных плат.

Глава ведомства указал, что нормативные моменты касательно зарплат урегулированы в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

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На встрече также поднимался вопрос вакцинации против COVID-19. "Учителя заверили, что понимают ее важность", – написал министр.

По его словам, педагоги младших классов и воспитатели детских садов в Мариуполе довольно активны в плане прививок.

Шкарлет в очередной раз заявил о важности вакцинации. Он подчеркнул, что иммунизация может сберечь не только здоровье привитого, но и окружающих

Напомним, что 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону карантина. В связи с этим общеобразовательные учебные заведения не могут работать в офлайн-формате, если в коллективе менее 80% сотрудников получили хотя бы одну дозу прививки от COVID-19. Какая ситуация в школах Киева – читайте в нашей новости тут.

В то же время условие о не менее 80% вакцинированных не распространяется на:

учреждения дошкольного образования;

специальные заведения общего среднего образования;

1-4 классы заведений общего среднего образования.

Как писал OBOZREVATEL, тем временем мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал один миллион гривен учебному заведению в регионе (на развитие инфраструктуры), в котором показатель вакцинации сотрудников достигнет 100%.