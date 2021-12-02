Схемы с бензином: бывший работник АЗС почти год заправлялся бесплатно

Укреинец получил три года тюрьмы за мошенничество. Он почти год заправляться за чужие бонусы на одной из автозаправочных станций, на которой работал ранее. В общей сложности он использовал чужие бонусы на сумму почти в 200 тыс. грн.

Согласно приговору Драбовского районного суда Черкасской области, доступ к программе лояльности он получил в результате того, что раньше работал на данной автозаправочной станции. Это позволило ему обворовывать карты ее клиентов – присваивая их бонусные баллы.

Таким образом он неправомерно заправил автомобиль на 191 261 грн. Кроме того, выяснилось, что у одной из заправок находился автомобиль, водитель которого предлагал ее клиентам купить топливо по сниженной цене.

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Свою вину мужчина не признал. Однако суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Каждый пятый литр бензина на украинском рынке – фальсификат. Во всяком случае, так утверждают члены Нефтегазовой ассоциации Украины.

Больше всего претензий к бензину сети АЗС "БРСМ-Нафта". К примеру, ранее издание "РБК-Украина" опубликовало данные акцизных деклараций, согласно которым:

"БРСМ-Нафта" якобы использует в бензине А-95 в качестве базового компонента более дешевый А-92 (до 92%);

в бензине якобы нашли метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), изопентановую фракцию, риформат, этанол и неизвестные безакцизные компоненты;

содержание бензина менялось ежемесячно.

Двигатели современных автомобилей четко настроены на соответствующий уровень октанового числа. А заправка бензином с пониженным числом как минимум увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а как максимум – может привести к поломке топливной аппаратуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине подорожал автогаз. Средняя цена на него по состоянию на 29 ноября составляла 19,06 грн/л. Это на 16 коп. выше по сравнению с 19-26 ноября. Таким образом, цена 100-километровой "газовой" поездки выходит всего на 40 грн меньшей за "бензиновую".

Дороже всего автогаз стоит на АЗС сети SOCAR – 19,98 грн/л, сообщает Enkorr. Дешевше всего – на заправках сети Авиас – по 18,32 грн/л. Бензин А-95 дешевле всего в конце прошлой недели продавали в сети ZOG – по 28 грн/л.