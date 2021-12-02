Схемы с бензином: бывший работник АЗС почти год заправлялся бесплатно

Роман Костюченко
Личные финансы
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Бывший работник АЗС заправлялся за счет бонусов ее клиентов

Укреинец получил три года тюрьмы за мошенничество. Он почти год заправляться за чужие бонусы на одной из автозаправочных станций, на которой работал ранее. В общей сложности он использовал чужие бонусы на сумму почти в 200 тыс. грн.

Согласно приговору Драбовского районного суда Черкасской области, доступ к программе лояльности он получил в результате того, что раньше работал на данной автозаправочной станции. Это позволило ему обворовывать карты ее клиентов – присваивая их бонусные баллы.

Таким образом он неправомерно заправил автомобиль на 191 261 грн. Кроме того, выяснилось, что у одной из заправок находился автомобиль, водитель которого предлагал ее клиентам купить топливо по сниженной цене.

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Свою вину мужчина не признал. Однако суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Украинцам продают фальсификат бензина

Каждый пятый литр бензина на украинском рынке – фальсификат. Во всяком случае, так утверждают члены Нефтегазовой ассоциации Украины.

Больше всего претензий к бензину сети АЗС "БРСМ-Нафта". К примеру, ранее издание "РБК-Украина" опубликовало данные акцизных деклараций, согласно которым:

  • "БРСМ-Нафта" якобы использует в бензине А-95 в качестве базового компонента более дешевый А-92 (до 92%);

  • в бензине якобы нашли метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), изопентановую фракцию, риформат, этанол и неизвестные безакцизные компоненты;

  • содержание бензина менялось ежемесячно.

Двигатели современных автомобилей четко настроены на соответствующий уровень октанового числа. А заправка бензином с пониженным числом как минимум увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а как максимум – может привести к поломке топливной аппаратуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине подорожал автогаз. Средняя цена на него по состоянию на 29 ноября составляла 19,06 грн/л. Это на 16 коп. выше по сравнению с 19-26 ноября. Таким образом, цена 100-километровой "газовой" поездки выходит всего на 40 грн меньшей за "бензиновую".

Дороже всего автогаз стоит на АЗС сети SOCAR – 19,98 грн/л, сообщает Enkorr. Дешевше всего – на заправках сети Авиас – по 18,32 грн/л. Бензин А-95 дешевле всего в конце прошлой недели продавали в сети ZOG – по 28 грн/л.

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