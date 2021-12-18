Шахтеры устроили протест под землей: отказались подниматься, пока не получат зарплаты

В Мирнограде Донецкой области сотрудники шахты "Капитальная" уже вторые сутки находятся под землей. Они отказались подниматься до тех пор, пока им не выплатят зарплату.

Об этом сообщает Покровско-Мирноградская территориальная организация профсоюза работников угольной промышленности на официальной странице в Facebook. По состоянию на 13.00 в субботу, 18 декабря, под землей остаются 15 шахтеров.

В акции протеста принимают участие шахтеры нескольких смен. Число протестующих увеличилось: сначала задержалась первая смена, затем к ним присоединились сотрудники второй и третьей смен. В сентябре шахтеры получили только 60% зарплаты, за октябрь им не заплатили, а в ноябре – только 77%.

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Отметим, шахта "Капитальная" является одной из крупнейших в стране. Она является частью государственного предприятия "Мирноградуголь". В то время как на частных шахтах проблем с зарплатами нет, на государственных предприятиях используют устаревшее оборудование, есть проблемы с зарплатами, такие предприятия работают в убыток.

И в то время, как в Украине критически не хватает угля, шахтеры, которые занимаются его добычей, вовремя не получают заработные платы. Общий долг "Мирноградуголь" составляет около 150 млн грн.

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