Сгущенка в Украине подорожала, но это еще не предел: в чем причины

Цены на сгущенку в Украине в 2021-м значительно выросли, а спрос на продукт упал. Банку сгущенки в супермаркетах сейчас можно купить примерно за 30-50 грн. Однако в будущем стоимость увеличится, а украинцам придется платить еще больше.

Производители сгущенного молока говорят, что уходящий год стал для них чрезвычайно сложным. Как пишет Biz.today, комбинаты столкнулись с целым рядом проблем, в частности:

повышение тарифов на энергоресурсы;

рост налогов;

падение спроса среди потребителей;

наращивание поставок импортной продукции.

При этом спрос на продукцию стабилизировался только накануне новогодних праздников. Специалисты говорят, что украинские производители сгущенного молока постараются распродать остатки до конца праздников. Но цены будут увеличены.

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Отметим, что перед Новым годом многие украинцы готовят любимые десерты для праздничного стола, используя сгущенку. К примеру, как крем для тортов, пирожных и начинку для вафель.

Согласно статистическим данным, во второй декаде декабря крупные комбинаты продавали оптом сгущенку по таким ценам:

21-24 грн – банка, выпущенная по нормам ТУ;

30-32 грн – банка сгущенного молока почти ДСТУ;

32-35 грн – качественное сгущенного молоко, произведенное по всем требованиям ДСТУ.

Но стоит указать, что до украинцев продукция доходит по гораздо более высокой цене. Как говорят эксперты, в ближайшем будущем избежать очередного подорожания вряд ли удастся.

Производители заявляют, что конкурировать на внешнем рынке с продукцией из РФ и Беларуси становится все сложнее, так как себестоимость сгущенки в нашей стране растет с каждым днем. Причина – энергетический кризис.

Поэтому экспортные цены повышать уже просто некуда, так как продукцию из Украины перестанут покупать в других государствах. В то же время в нашу страну увеличиваются объемы импорта из соседней Беларуси. Так, еще в ноябре было поставлено примерно 217 тонн сгущенного молока по гораздо более низким ценам, чем могут себе позволить комбинаты из Украины.

Напомним, в Украине в 2021 году сократилось производство молока. По итогам января-октября его было надоено на 6% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. При этом цены в будущем будут только расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подешевели цитрусовые. По сравнению с ноябрем 2021 года, в декабре больше всего в цене упали апельсины – в среднем они подешевели на 8,47 грн.