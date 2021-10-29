Сезон скоро стартует: сколько стоят мандарины в Украине

В Украине уже стартует сезон мандаринов, фрукты появляются на полках супермаркетов и магазинов. При этом цены пока очень разные. Так, в супермаркете стоимость мандаринов составляет от 25 до 79 грн/кг, в зависимости от сорта.

OBOZREVATEL расскажет, сколько стоят мандарины, где их купить и откуда их привозят в Украину.

Самые дешевые мандарины продаются в супермаркете Novus – 24,99 грн/кг. Чуть дороже их можно купить в Varus – 25,90 грн/кг, а в "Ашане" за килограмм турецких мандарин придется заплатить 26,50 грн.

В Goodex сейчас продаются самые дорогие мандарины. Плоды из Испании можно купить за 79 грн/кг, чуть дешевле стоит сорт "клементин" – 78 грн.

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В основном в нашу страну мандарины везут из Турции, Египта и Испании. Но больше всего именно турецких плодов.

Кстати, совсем недавно Россия остановила ввоз в страну мандарин турецкого производства из-за якобы обнаруженного в них "повышенного уровня пестицидов". Таким образом, Кремль ответил на применение украинскими военными на Донбассе беспилотника Bayraktar, поставленного стране Турцией.

Напомним, цены на молоко в сентябре в Украине выросли на 1%, до 33,80 грн/л. Хоть и незначительно, но продукт вскоре может подорожать еще больше. Как говорят специалисты, качество молока, поставленного на переработку в нашей стране, продолжает улучшаться.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине продают товары из РФ, ввоз которых запрещен законом. В первую очередь, речь идет о российских конфетах и печенье, но также в стране торгуют чаями и консервами. Делают это как через обычные магазины, так и в Интернете.

Например, компании выставляют на продажу продукцию в маркетплейсах по типу Prom.ua. В Госпотребслужбе уже начали проверять магазины и компании.