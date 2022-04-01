В Украине семьи военных, которые погибли защищая страну от российских захватчиков, получат по 15 млн грн. Эту сумму разделят равными частями между всеми членами семьи.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба главы Кабмина. Также Правительство предоставляет семьям погибших военнослужащих помощь и компенсацию материальных затрат на проведение похорон.

Согласно Закону Украины "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" ежемесячное денежное довольствие получают семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Закон не распространяется на семьи сдавшихся в плен добровольно.

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При переезде военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, которые находятся на кадровой военной службе и военной службе по призыву лиц офицерского состава, в другой населенный пункт, также оказывают подъемную помощь.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк со специального счета перевел на нужды армии 13,2 млрд грн. На счету осталось всего 91,5 млн грн. Помочь Украине противостоять российским захватчикам может любой: для этого нужно перевести деньги на специальный счет.

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