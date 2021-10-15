Семьям погибших украинских военных повысили пенсии: когда и сколько прибавят
В Украине повысят минимальные пенсии по утрате кормильца, который погиб во время участия в АТО или ООС на Донбассе. Получателям начнут платить не меньше 7800 грн. Повышение коснется 2 тыс. человек, в среднем пенсии вырастут на 2000 грн.
Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Они предусмотрены постановлением Кабинета министров № 1052 о внесении изменений в постановление № 674.
Сейчас некоторым получателям платят до 6100 грн. Но размер пенсии пока что зависит от количества нетрудоспособных членов семьи, которым назначается помощь. С 1 января 2022 года эту зависимость упразднят.
Получать пенсию по утрате кормильца могут дети, нетрудоспособные родители, жена или муж погибшего. Это предусматривает закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". В нем указано, что независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия назначается:
нетрудоспособным родителям и жене / мужу, если они после смерти кормильца утратили источник средств к существованию;
нетрудоспособным родителям и жене / мужу военнослужащих;
детям.
Кроме того, родители погибших имеют право досрочно выйти на пенсию по возрасту – женщины в 50 лет, мужчины в 55 лет. Однако для этого им придется иметь достаточного страхового стажа – не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Семьи погибших получают дополнительные документы. В частности, это удостоверение члена семьи погибшего. Его выдают в органах социальной защиты по месту регистрации.
Для получения социальной помощи понадобится и документальное подтверждение причины смерти. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и получить вывод военно-врачебной комиссии.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
В Украине минимальную пенсию с 1 декабря 2021 года увеличат на 80 грн, до 1934 грн. В то же время максимальную выплату поднимут на 800 грн, до 19 340 грн.
Пенсии чернобыльцам с инвалидностью отвязали от прожиточного минимума. В результате выплаты повысились.
Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для своевременного выхода на пенсию. Главная причина отсутствия необходимого стажа – неофициальная занятость.