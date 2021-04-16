Счета украинцев в банках будут арестовывать по новым правилам: за что и как

В Украине с 2021-го начнут по-новому арестовывать банковские счета украинцев за долги. Речь идет о любом виде задолженности: налоги, кредиты, уплата штрафов, например, за нарушение ПДД.

Об этом говорится в материале ЭП. Упростилась процедура запроса информации. Минюст разрешил использовать Автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП) для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, которые касаются уплаты алиментов, как было раньше.

"Есть перечень банков, которые с ней работают. Первым подключился ПриватБанк. Кроме него – ТАСкомбанк, Универсал банк (в частности Монобанк), ОКСИ банк, банк "Восток", Индустриалбанк и ПроКредит банк", – перечисляет Алексей Чепуренко, заместитель гендиректора ГП "Национальные информационные системы", которое администрирует АСВ

Еще 44 банка тестируют систему и вскоре к ней присоединятся, а 11 банков ведут переговоры о подключении к тестовой среды. Итак, автоматический арест средств должников вскоре будет возможным в 62 из 73 банков. Участие в системе добровольное. Банки подключаются к ней, потому что это выгодно и для них.

Кроме того, Нацбанк в феврале обновил свои положения о раскрытии банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, а и их номера и остатки средств на них.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.