Счета украинцев в банках блокируют из-за сомнительных операций: как этого избежать

В Украине участились случаи, когда банки могут внезапно заблокировать средства на счетах граждан и потребовать документы, подтверждающие источник доходов. Чтобы не столкнутся с проблемами, всем клиентам рекомендуют заранее сообщать банку об изменениях в своем финансовом положении. Например, предоставить справку с места работы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Приостанавливаться могут те операции, которые не соответствуют типичному поведению для определенной категории клиентов.

Например, несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.

Олной из причин также могут стать регулярные однотипные платежи. К примеру, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц. Такое поведение покажется банку очень похожим на предпринимательскую деятельность, которую нельзя вести при помощи частных счетов.

Член Совета НБУ Виталий Шапран рекомендует заранее сообщать об изменениях в своем финансовом положении. Если ФЛП – можно предоставить декларацию в налоговую, если продавали квартиру – копию договора на куплю-продажу квартиры.

"99% граждан обычно делают это только при напоминании банка. Банк не заинтересован в прекращении вашего обслуживания, но ему нужно знать источники происхождения ваших средств. Ваша же задача, как клиента, обеспечить банк всей необходимой информацией для того, чтобы он выполнил возложенные на него законом функции", – говорит Шапран.

Если у вас в последнее время не было резких изменений в финансовом положении и с происхождением ваших средств все в порядке – переживать не стоит. Даже если банку покажется странной какая-то транзакция, и он заблокирует ваш счет, вы сможете оперативно решить эту проблему и деньги снова к вам вернутся.

Так, случаи, в которых банк может лишить вас законно полученных средств – крайне маловероятны. Но вот если ваша деятельность выходит за рамки закона, к примеру, вы пытаетесь уйти от уплаты налогов, то рискуете лишиться заработка и потерпеть огромные убытки.

Ранее сообщалось, что украинские банки передают информацию об открытии счета в Государственную налоговую службу физлицом-предпринимателем (ФОП) – даже в том случае, если он открывает личный счет. Это они обязаны делать по закону.

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