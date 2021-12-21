Самые бедные в Украине – не пенсионеры: какие семьи оказались на грани нищеты

Иметь второго ребенка в Украине сейчас очень дорого, поэтому такие семьи рискуют оказаться на грани крайней бедности. Как заявила директор Института демографии и социсследований им. Н. В. Птухи Элла Либанова, в стране самыми бедными являются не пенсионеры, как многие считают, а именно семьи, в которых есть два-три ребенка.

"Рождение второго ребенка – это самый серьезный риск нищеты", –сказала Либанова на пресс-конференции. Об этом сообщает "Укринформ".

Либанова также сообщила, что выплаты после рождения ребенка способствуют увеличению рождаемости, но только если посмотреть в краткосрочном измерении. Она отметила, что выплаты 2-3 года "действуют отлично".

"Правда их обычно анонсируют, и примерно за год до того, как они должны быть введены, – происходит катастрофическое падение рождаемости. Однако потом мы имеем хороший подъем. По крайней мере, могу сказать, что 2009-й – это единственный поствисокостный год, когда не было снижения количества рожденных", – заявила специалист.

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Также Либанова рассказала о ситуации с рождаемостью в стране. По ее словам, сильно упала рождаемость в возрасте до 20 лет, а после 30 – наоборот – выросла.

"Также хорошая тенденция – снизилась рождаемость в группе 20-24 лет. В группе 25-29 она вообще мало снизилась. А после 30 она выросла. То есть, происходит трансформация не только внутри семейной политики, происходит формирование ответственного материнства и отцовства", – подытожила эксперт.

Отметим, что помощь при рождении ребенка в 2021 году составляет 41 280 грн. При этом 10 320 грн выплачивается сразу, а 860 грн/месяц – в течение следующих 36 месяцев.

Помощь на детей – выплаты, которые получают родители, а также опекуны и сами дети. В частности, к ним относят выплаты при рождении, госалименты и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве социальной политики похвастались пенсиями для украинцем. В заявлении говорится, что в 2021 году средняя пенсия впервые за 7 лет превысила размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Как говорят специалисты, размеры прожиточного минимума существенно отличаются от его реальных показателей.

Отметим, в 2022-м проведут серию повышений пенсий для украинцев. Несмотря на перерасчет абсолютное большинство украинцев на пенсии будут находиться за чертою бедности.