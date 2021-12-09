Рождественский свитер продают за 1 млн грн – он сделан из бриллиантов и золотых нитей

Британский художник создал самый дорогостоящий рождественский свитер в мире. Рисунок на нем выполнен из кристаллов Swarovski и бриллиантов, а при пошитии использовались нити из золота. Продать его он намерен за 30 тыс. фунтов (более 1 млн грн по актуальному курсу).

Об этом сообщило издание Mirror. При этом там отметили: часть вырученных средств создатель свитера – художник Эйдан Либан – собирается пожертвовать Национальной службе здравоохранения.

Либан работал над свитером с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го. При его изготовлении были использованы:

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2 тыс. кристаллов Swarovski;

150 бриллиантов;

нити из золота высшей пробы (999-я);

шерсть;

хлопок;

итальянский шелк.

По словам создателя свитера, вещь является очень деликатной. Следовательно, стирать ее нельзя.

Ранее в Италии на аукционе продали редкий белый трюфель за 103 тыс. евро. Его вес составил 830 грамм. Приобрел трюфель известный итальянский шеф-повар, имеющий роскошный ресторан в Гонконге.

Аукцион был проведен в живописном замке ХIII века на севере Италии, сообщает tgcom24. В нем – по видеосвязи – принимали участие покупатели со всего мира.

Победил на аукционе итальянский шеф-повар Умберто Бомбана. В профессиональных кругах он известен как "Король белых трюфелей", а также "Всемирный посол белого трюфеля".

За каждые 100 грамм трюфеля Бомбана заплатил почти 12,5 тыс. евро. Общая же сумма покупки составила 103 тыс. евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США на аукционе за 400 тыс. долларов продали компьютер Apple-1. Его собрали основатели компании Стив Возняк и Стив Джобс в 1976 году в гараже.

Этот компьютер все еще работает. Он изготовлен в деревянном корпусе из уже редкого дерева коа.