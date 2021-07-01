Сахар в Украине стоит вдвое дороже, чем в Европе: эксперт назвал причины 

В Украине цена сахара почти вдвое выше, чем в Европе. Это стало причиной подорожания кондитерских изделий на 15-20% в стране. Производители начали проигрывать конкуренцию фирмам из-за рубежа. Ситуация связана с дефицитом сырья.

При этом стабилизировать ее могут новые импортные поставки. Об этом рассказал президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, сообщает "Сегодня".

"На протяжении уже 11 месяцев наша переработка получает сахар по самой высокой в мире цене. Стоимость сахара на Лондонской бирже упала до $432 за тонну, в то время как в Украине цена выросла до более чем $780 за тонну. То есть сегодня цена на сахар в Украине почти в два раза выше, чем европейская цена", – заявил специалист.

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Напомним, в Украине снижается стоимость овощей и фруктов из-за созревания новых партий. Так, подешевела малина, вишня и морковь. В свою очередь кабачки и черешня в стране подорожали.

Так, на оптовом фермерском рынке "Неждана", что в селе Великие Копани Херсонской области, помидоры продаются по 19-25 грн/кг. Цены на огурцы продаются в диапазоне 9-10 грн/кг.

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