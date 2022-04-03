В России вырастут цены на все: транспортные услуги стремительно дорожают

Из-за санкций в России логистические услуги уже подорожали на 12%, до конца года их стоимость вырастет на 32%. Это скажется на ценах на абсолютно всю продукцию, ведь транспортные расходы есть у любого бизнеса, и они закладываются в конечную стоимость товара или услуги.

Подорожание напрямую связано с уходом из России брендов, которые были необходимы для поддержания местного рынка перевозок, пишет VC.ru. В частности, речь идет об автопроизводителях, производителях упаковки и т.д.

Только за последний месяц расходы на запчасти выросли на 87%. До конца года увеличение затрат на обслуживание техники достигнет 90%. Это связано, в том числе с приостановкой работы сервисных контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, пишет издание.

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То есть раньше перевозчики могли оплачивать техническое и обслуживание и ремонт по некому абонементу, раз в сезон. Сейчас такие услуги уже недоступны, оплачивать поломку при обращении в сервисный центр нужно сразу.

Себестоимость транспортировки подорожала на 10-12%, а стоимость обслуживания автомобилей – на все 60%. Перевозчики уже просят помощи у государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что санкции против России уже действуют, их все еще недостаточно. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, для действительно серьезного удара по российской экономике нужно ввести эмбарго на все российские энергоресурсы: либо прямое, либо косвенное – через закрытие портов для российских товаров.

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