С мобильных счетов украинцев тайно списывают деньги: в Кабмине менять правила отказались

Комитет Кабинета министров решил остановить принятие законопроекта, который бы ужесточил правила для мобильных операторов. Документ разработала нацкомиссия во вопросам связи для того, чтобы не допустить списание средств с мобильных счетов украинцев за навязанные контент-услуги.

Это следует из опубликованного на сайте комиссии пресс-релиза. Причина, по которой остановили принятие законопроекта: обращение профильного комитета Верховной Рады. Там заявили, что разрабатывают свою версию документа и поэтому предложили Кабинету министров и нацкомиссии не выдвигать отдельный законопроект.

Отметим, нормы документа должны были изменить ситуацию, когда мобильные операторы списывают деньги за контент-услуги фактически без согласия своих клиентов:

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планировалось ввести два этапа подтверждения оформления подписки;

сразу после оформления информировать о том, как отказаться от услуги;

запретить подключать платные контент-услуги в тот момент, когда на счету клиента нет средств.

Отметим, в Украине мобильные операторы списывают со счетов своих клиентов 3 млрд грн в год за контент-услуги. И половина этих услуг предоставляется без ведома украинцев: из-за всплывающих окон, СМС с оповещением они оформляются фактически тайно.

По оценкам замминистра цифровой трансформации Александра Шелеста, около 1,5 млрд грн ежегодно абоненты теряют из-за контент услуг, которые они не заказывали. Речь идет о развлекательных, справочных, музыкальных услугам. Зарабатывают на этом отдельные провайдеры, а мобильные операторы забирают свою долю (1 из 3 млрд грн).

Как ранее писал OBOZREVATEL, администратор сообщества MZU "Мобильная связь Украины" Олег Свистун заявил, что в 2021 году тарифы на мобильную связь неизбежно будут повышаться.