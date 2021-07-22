С банковских карт украинцев пропадают деньги: вскрыты новые схемы обмана

В Украине мошенники научились снимать деньги у граждан без их ведома. Злоумышленники уже знают номера телефонов, карт и другие персональные данные. Чтобы вернуть средства, в банках чаще всего предлагают написать заявление в полицию. Но если преступника не найдут, шансов на компенсацию нет.

О том, как работают схемы мошенников, и что делать, чтобы не потерять свои деньги, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине работает около 50 мошеннических схем с использованием банковских карт, это число постоянно растет. С развитием технологий и появлением новых средств защиты злоумышленники находят новые способы обчистить счет.

К примеру, уже несколько месяцев у клиентов "Привата" списывают деньги якобы в качестве оплаты "развлечений". И счет идет на десятки тысяч гривен. Вероятно, списание проходит в рамках подписок, которые клиенты не оформляли. И в случае с подписками для снятия средств не нужно каждый раз подтверждать операцию.

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"Начали в течение 5 минут исчезать деньги. При том, что телефон который подключен как основной к ПриватБанку, является кнопочным. От банка не было ни звонка, ни смс о вводе пароля и подтверждении операции. Хорошо, что у меня был включен другой телефон и я быстро увидела, что происходит и смогла остаток суммы перевести на депозит", – рассказала OBOZREVATEL клиентка "Привата".

"Сразу же я перезвонила в банк и хотела сделать заявку о том, что произошло, но оператор не сильно хотела принимать заявку и направляла меня в полицию", – рассказывает она.

Особенность этого способа обмана – жертвы не передают никому свой пароль, CVV или номер карты. Данные воруют и используют без ведома клиента. Похожая ситуация произошла и с клиенткой Монобанка, мошенники уже имели все ее персональные данные. Используя ту информацию, которой они уже владеют, девушку убедили поменять пароль от карты.

"Сказали: "С вашего счета списали деньги. Откройте приложение посмотрите, делали ли вы это списание". Открыла приложение Моно, действительно было какое-то списание, которого не делала... Дальше понеслось. Мошенники действовали очень оперативно, звонили каждые несколько минут, просили открыть приложение Моно, сказали, что нужно перевыпустить карту. Говорили, что уже заблокировали карту, что сейчас вышлют видео с людьми, кто снял деньги для опознания", – написала жертва мошенничества на профильном форуме Минфина.

Как и в первой схеме, злоумышленники уже знали и номер карты, и персональные данные. В случае с Монобанком удалось украсть 4,8 тыс. грн личных средств еще и 100 тысяч кредитных. "Да, повелась на мошенника, но вопрос к Моно: это не подозрительно, когда за 19 минут списывают такую сумму в кредит в другом городе с только что перевыпущенной карты? Почему не сработала хваленая безопасность банка?" – возмутилась клиентка.

Иногда украинцы сами охотно отдают свои сбережения и ведутся на рассказы об огромном заработке и "надежности" инвестиций. "Ваш ребенок сможет сказать, что его папа – банкир", – говорится в рекламе "Украинского народного банка".

На самом деле это не банк: у него нет никаких активов, офисов, разрешений на работу и даже сотрудников. Есть всего лишь несколько ушлых мошенников, которые сделали самый простой сайт всего из двух страниц и добавили возможность перевести средства. Предварительно нужно заполнить личные данные.

Всего за 10 тыс. грн украинцам обещают "продать часть акций в банке". По такому же принципу несколько месяцев работал еще один сайт (уже закрыт). На его страницах мошенники обещали продать акции ПриватБанка за десять тысяч гривен. Такой же сайт служба безопасности "Привата" обнаружила 21 июля. В обоих случаях "гарантировали" сохранность инвестиции, еще и обещали прибыль. Но каждый раз, получая деньги, преступники прекращают все контакты с жертвой.

Мошенники осваивают технологии даже быстрее, чем банки, рассказывает OBOZREVATEL замглавы ЕМА Олеся Данильченко. Единственный способ, защитить себя – самостоятельно позаботиться о сохранности своих средств. Есть несколько базовых правил:

Привязать банковские счета к отдельному номеру телефона. Этот номер не стоит нигде указывать и оставить исключительно в качестве финансового. Ограничить сумму, которую можно потратить в интернете, и которую можно снять в банкомате. Если вы за один раз не тратите больше 500 грн, то стоит указать такой лимит для оплаты в сети. В таком случае, даже если мошенники завладеют вашей картой, до того момента, пока они успеют снять значительную сумму, вы успеете заблокировать счет. Открыть отдельную карту для платежей онлайн. Для этого можно использовать интернет-карту, ее можно оформить онлайн, без привычного "пластика". Но расплачиваться ею можно так же, как и обычной карточкой. Подключить услугу динамического CVV (его нужно вводить для верификации платежей и он находится на обратной стороне карты). В таком случае цифры будут постоянно меняться, а узнать их сможет только тот, кто имеет доступ к приложению.

"Здесь нужно в первую очередь быть бдительными самим клиентам. Внимательно читать все условия, игнорировать сомнительные сообщения", – советует Данильченко.

Количество мошеннических схем растет не только в Украине, но и по всему миру. Если вы также стали жертвой мошенничества, расскажите свою историю, написав на почту редакции obozrevatelfeedback@gmail.com.