Ряд продуктов в Украине подорожал: как изменятся цены до конца февраля

Несмотря на значительное подорожание помидоров, мяса и других продуктов в Украине за последние 2 недели, до конца февраля некоторые товары могут снизиться в цене. К примеру, может подешеветь белокочанная капуста, она уже начала снижаться в цене. При этом высокие темпы роста стоимости могут продемонстрировать яблоки, которые в 2021-м стоили намного меньше, чем годом ранее.

Посему следует ожидать постепенного подорожание яблок в стране. Об этом рассказала OBOZREVATEL аналитик УКАБ ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Светлана Литвин.

"Обычно в феврале активно включается сезонный фактор на большинство овощей и фруктов отечественного производства. Однако в этом году овощи борщового набора начали расти в цене гораздо позже. Поэтому традиционный сезонный рост может быть гораздо комфортнее для кошелька украинского потребителя и быть на уровне 5-10%, а по некоторым позициям даже пойти вниз", – рассказала специалист.

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Что касается всех других продуктов, говорит Литвин, то оснований для стремительного роста цен до конца февраля нет. При этом все будет зависеть от стоимости энергоресурсов и курса гривни.

Отметим, говядина лишь за последние 2 недели выросла в цене на 7%, ее средняя цена в супермаркетах составляет 219,13 грн/кг. В то же время курятина в стране подешевела на 6%. Кроме того, цена помидоров выросла на 29% и их можно приобрести в среднем за 79,82 грн/кг.

Также выросли в цене бананы. Цена на них увеличилась на 7% и составляет примерно 31,70 грн/кг. Ключевые причины подорожания: практически полная ощутимость доступных по цене фруктов сейчас и рост курса гривни (бананы – полностью импортируемый товар), пишет пресс-служба УКАБ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, цена хлеба в Украине лишь за месяц выросла на 8,35% (на 2 грн). Теперь "Царь хлеб" нарезка стоит (600 г) 25,96 грн. Основная причина подорожания – дефицит качественной муки и рост стоимости энергоносителей.