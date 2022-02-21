Розы в Украине рекордно подорожают к 8 марта

В Украине к 8 марта ожидается рекордный рост цен на розы. Причин для этого несколько. В частности, рост цен на энергоносители и трудности с логистикой.

Об этом сообщает Gazeta.ua. "Рост цен на энергоносители, трудности с морскими перевозками и переход на авиационную логистику тянут вверх стоимость роз, тогда как спрос в этом году значительно выше, чем в предыдущем", – отмечает издание.

При этом подчеркивается: по словам директора логистической компании G.R. Agro Геннадия Опрышко, на рост цен значительно повлияет и введенная летом 2021 года специальная пошлина в 56% на импорт срезанных роз.

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"Украинский рынок – это отдельная история с уникальным ценообразованием. В 2021 году Украина ввела специальную пошлину в 56% на импорт срезанных роз. Сюда же нужно добавить рост цен на газ и на выходе получим розы по ценам, которых мы еще не видели", – рассказал он.

Кроме того, отмечается: за прошедшие три года поставки роз в Украину выросли на 70%. А в феврале 2022 года они увеличились на целых 23% "по сравнению с продажами аналогичного периода".

Главными же поставщиками роз в Украину являются Нидерланды. Их доля составляет 42,4%. Далее идут:

Эквадор – 20,9%;

Кения – 14,7%;

Колумбия – 12,8%;

Эфиопия – 4,3%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что другая украинская отрасль, крепко ассоциирующаяся с 8 марта, – кондитерская – катится в глубокий кризис. Некоторые производители уже заявили о планах полностью или частично свернуть производство отдельной продукции. Одна из главных причин – цена на газ, которая в 2021 году взлетела в разы.