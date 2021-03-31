Рожкова указала в декларации часов почти на 7 млн грн

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова владеет часами на общую сумму около 7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные декларации чиновницы за 2020 год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. При этом за указанный период она заработала 3,5 млн грн.

Декларация Рожковой за 2020 год.

Так, у заместителя главы НБУ в собственности:

часы OMEGA за 228 тысяч гривен;

часы Antoine Preziuso – стоимость не указана, однако, как пишет "Телеграф", она может составлять от 6 млн грн (250 тысяч долларов) до 12,5 млн грн (450 тысяч долларов) с драгоценными камнями;

часы Chopard за 145 тысяч гривен;

часы Ulysse Nardin стоимостью 260 тысяч гривен.

Часы, указанные в декларации Рожковой.

Другое имущество

Также у Рожковой открыты 3 банковских счета: в "Платинум Банке" лежит 182 гривны и 1,575 тысяч долларов; в "Ощадбанке" – 743,440 тысяч гривен, в банке "Кредит Днепр" – 1,7 тысячи долларов; кроме того, в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде (КНПФ) НБУ находится 695,155 тысяч гривен. Наличными задекларировано 250 тысяч долларов и 17 тысяч евро.

Чиновница владеет 2 земельными участками (1 505 кв. м и 1 193 кв. м), квартирой (99,5 кв. м) в Киеве, двумя дачными домами (87,7 кв. м и 121,2 кв. м), а также домом площадью 121,2 кв. м (местонахождения не указано); гаражом площадью 19,8 кв. м; недостроенным домом в Мархаловке Васильковского района Киевской области площадью 299 кв. м.

Кроме того, у Рожковой есть автомобиль Honda CRV 2008 года выпуска.

Доходы Рожковой за 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была обнародована декларация главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Так, среди прочего, в 2020 году он получил почти 550 тысяч гривен зарплаты.