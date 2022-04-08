Россияне обходят санкции через казахстанский банк: открывают Visa и Mastercard

Россияне обходят санкции с помощью казахстанского банка Altyn Bank (на 50% принадлежит китайскому банку). Они начали открывать виртуальные карты Visa/Mastercard для граждан РФ.

Об этом сообщает издание Радио Свобода. Журналисты "Схем" обратились в Altyn Bank как потенциальные клиенты и поинтересовались возможностью оформления карт для граждан России. Через мессенджер WhatsApp в банке подтвердили, что "цифровую карту можно открыть моментально" и добавили, что также "доступно выпустить цифровую карту в пластику и заказать доставку курьером".

Позже, в письменном ответе Altyn Bank сообщили, что "нерезиденты Казахстана имеют возможность дистанционно стать клиентами банка". Для этого нужно иметь индивидуальный идентификационный номер (ИНН) Республики Казахстан, мобильный номер (допускается и иностранный) и документ, удостоверяющий личность". Для регистрации банк просит скачать их приложение.

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Altyn Bank – коммерческий банк с центральным офисом в городе Алматы, Казахстан. Согласно информации на сайте, акционерами банка являются China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), китайская компания China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%) и AO "Народный Банк Казахстана" (40,0%).

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия налаживает канал контрабанды товаров военного, двойного и гражданского назначения, которую законно не может ввезти в страну из-за санкций. Товары хотят поставлять через территорию Грузии, при этом политическое руководство страны велело спецслужбам не препятствовать контрабандистам.

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