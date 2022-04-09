Россияне крадут масло, детское питание и консервы: магазины используют "противоугонные" устройства

В России в супермаркетах начали размещать "противоугонные" средства на даже относительно недорогие продукты питания. Из-за роста цен и падения доходов россияне начали красть масло, детское питание и консервы.

Об этом сообщает российское издание Медиаликс. Так, в социальных сетях разместили десятки фотографий с "защищенными" продуктами. К примеру, в некоторых магазинов масло размещают в специальные прозрачные коробки, которые снимают кассиры на кассах.

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"Подошла к витрине со сливочным маслом, на автомате протянула руку к одному из видов (всегда беру только его), и даже испугалась: каждая пачка в прозрачной пластиковой коробочке, и взять её с полки можно только вместе с этой коробкой", – рассказала изданию россиянка.

Как признаются сами продавцы, такие меры осторожности предпринимают из-за того, что россияне начали воровать мелкие продукты питания из-за роста цен и падения уровня доходов. "Я спросила продавца, почему масло поместили в коробки. Она ответила, что стали красть продукты небольшого формата – положат в карман куртки, его и не видно. Со слов продавца, воруют как раз масло, консервы и шоколад", – рассказывает россиянка.

Такую "защиту" продуктам размещают не только в мелких российских городах с низким уровнем доходов, но и в Санкт-Петербурге.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России сети супермаркетов, в том числе "О’Кей", Auchan и "Атак", отказались ограничивать цены на социально важные продукты. Ранее действовала максимальная наценка в 5%, однако она уже привела, например, к дефициту сахара. Чтобы россияне не скупали продукты, цены на них должны быть выше, предположили ритейлеры.