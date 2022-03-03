Из России ушли десятки крупнейших компаний: закрыл офис Spotify, не продают Apple

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На войну России против Украины за 7 дней отреагировали уже более 90 компаний. Свои авто на территории агрессора перестали продавать Audi, Cadillaс, Chevrolet и BMW. Из рынка также ушли Coca Cola и Danone. Производители кино перестали поставлять свою продукции.

Как сообщает Reuters, к списку компаний, которые по собственному желанию присоединились к санкциям, добавился также и Spotify. Он закрыл офис в Москве, а также удалил все подкасты, которые создали российские государственные СМИ.

Кто и какие санкции ввел (список разместил в своем telegram cоветник главы МВД Антон Геращенко):

Apple Pay – полный блок

Apple – полный выход с рынка

Adidas – отказ от работы со сборной по футболу

Видео дня

Audi – выходят с рынка

AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

Amazon – полный блок всего ритейла

Adobe – полный блок

British Petrolium – вышли из Роснефти 20% акций

BBC – отзыв лицензий на вещание

BMW – закрывает заводы, блокирует поставки

Bolt – выход с рынка

Boeing – выход с рынка

Chevrolet – выходят с рынка

Cannes Festival – блок рф делегации

Cadillac – выходят с рынка

Carlsberg – ограничение экспорта

Cex Io – крипто площадка блокуриет пользователей из РФ;

Cinema 4D – не работает приложение

Coca Cola – выход с рынка

Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино

Disney – отмена всех фильмов

Dell – выход с рынка

Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней

DHL – выход с рынка

Eurovision – дисквалификация

Ericsson – выход с рынка

Exxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ

Etsy – блок всех балансов на ру счетах

Facebook – бан аккаунтов РФ СМИ

FedEx – полный запрет поставок

Formula 1 – отмена турнира в Сочи

Ford – закрывает все магазины

FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ

Google Pay – частичный блок

Google Maps – блок инфо для РФ

General Motors – останавливает экспорт

HP – запрет ввоза

Harley Davidson – прекращение поставок

Instagram – блокировка пропаганды

Intel – запрет поставки микрочипов

Jaguar – выходят с рынка

Jooble – удалили сервис и сделали заявление

KUNA – выход м рынка

Lenovo – выход с рынка

LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны

MOK – отмена всех соревнований

Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков

Maersk – остановка поставок в/из рф – прощай шмот с Ali express и ASOS

Mercedes – выход из страны

Megogo – удаление всех русских фильмов

Metro – увольнение 10к сотрудников

Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра

Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер

Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из РФ

NFT – блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине

NHL – полный блок для игроков из РФ

Netflix – блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов

Nike – закрывают все магазины

Nintendo – запрет на покупки в рублях

Nestle – закрывает все 6 фабрик в РФ

OnlyFans – закрытие в стране

Paysera – блокировка

PayPal – заморозка счётов на вывод

Paramount – блок кинопроката

Parimatch – отозвали франшизу

Play Station – невозможно совершить оплату

Pornhub – запрет на доступ к контенту

Porsche – выход из рф

Renault – выход с рынка

Samsung pay – блокировка сервиса

Snapchat – аут из аппки в РФ и Беларуси

Scania – выход из РФ

SpaceX – поставка Starlink Украине

Shell – разрыв контракта с Газпромом

Spotify – невозможность оплаты подписки

Sony – блок кинопроката

Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ

TikTok – массовый бан агрессивных долбо*бов и так называемых сми

Toyota – увольнение 2 600 сотрудников

UEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром