Россия угрожает депортировать заробитчан без разрешения на работу
Замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что всех граждан ближайших стран, которые незаконно работают на территории России, депортируют 15 июня.
Слова Горового процитировало российское издание "Интерфакс". "Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна, – заявил он Межпарламентской ассамблеи. – Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".
Замминистра РФ рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств". "Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", – заявил Горовой.
Из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "заробитчане" перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за 2020 год. Фактически переводы от тех, кто находится за границей, являются одним из основных источников поступления валюты в страну.