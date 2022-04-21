Российских военных, которые сдают свою технику Украине, освободили от налогов

В Украине не будут облагать налогом вознаграждение, полученное за добровольную передачу ВСУ рабочей боевой техники страны-агрессора. Речь идет о походном налоге (18%) и военном сборе (1,5%). Ранее налоги с максимального вознаграждения ($1 млн) составляли $195 тыс., или около 5,7 млн грн.

Такие изменения предусматривает законопроект № 7278, который депутаты одобрили во втором чтении 21 апреля. "За" проголосовали 302 народных депутата (чтобы ознакомиться с поименными результатами голосования, доскролльте новость до конца).

"Является не совсем логичным предоставление вознаграждения за переданную военную технику наряду с взысканием такого вознаграждения налогов. Это фактически будет означать уменьшение вознаграждения наряду с дополнительной административной нагрузкой на удержание налогов", – говорится в пояснительной записке к документу.

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Вознаграждение за преданную ВСУ военную технику в Украине одобрили 1 апреля. За передачу российской техники можно получить до $1 млн долларов в зависимости от типа вооружений:

боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) – $1 млн;

боевой вертолет – $500 тыс.,

реактивная система залпового огня – $25-35 тыс.;

танк, наземная артиллерия (самоходная) – $100 тыс.,

боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – $50 тыс.;

военный автомобиль – $10 тыс.;

корабль 1 или 2 ранга – $1 млн;

корабль 3 или 4 ранга – $500 тыс.;

военное судно – $200 тыс.;

малогабаритное боевое судно (разведывательное) – $50 тыс.

Также обеспечивается право на сохранение в тайне факта передачи ими техники. Передавший технику российский военный сможет получить новые документы. Ему предоставляются гарантии безопасности на территории Украины, а также условия для выезда в третью страну (не в Россию).

Как ранее писал OBOZREVATEL, Укргазбанк отдаст все рубли, которые есть в распоряжении финучреждения, тем российским военным, которые решат сдаться в плен. Выплаты будут проводить наличными по 100 тыс. рублей (или до $1 тыс. по официальному курсу, $300 долл. по фактическому наличном курсу) на каждого.