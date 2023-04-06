Родственники украинских военных могут получить 100 тыс. грн: кто може рассчитывать

За пленными военнослужащими сохраняются выплаты денежного довольствия. Кроме того, им полагается дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн – пропорционально участию в боевых действиях или осуществлению мер по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии.

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Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что само денежное довольствие состоит из:

должностного оклада по последнему месту службы;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера;

других его видов с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия.

Довольствие выплачивается членам семей таких военнослужащих – в определенной последовательности. В частности:

жене (мужу), а в случае ее (его) отсутствия – совершеннолетним детям, проживающим вместе с военнослужащим;

законным представителям (опекунам, попечителям) или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства, независимо от их возраста);

лицам, состоящим на содержании военнослужащих, или родителям равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей;

в случае письменного отказа одного из лиц от выплаты, его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на ее получение.

"Выплата денежного довольствия и дополнительного вознаграждения осуществляется со дня захвата военнослужащих в плен или заложники. А также интернирования в нейтральных государствах или пропажи без вести", – объяснил Лубинец.

Какие надо собрать документы

Для получения довольствия и дополнительного вознаграждения членам семей военнослужащих следует подать заявление на имя командира (начальника, руководителя) воинской части (учреждения, организации). К заявлению следует приложить:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

справку о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте);

копию свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте – копию страницы паспорта с такой отметкой).

"Представленные документы командир воинской части рассматривает в течение 15 дней и принимает решение о выплате. О чем сообщается заявителю в письменной форме", – рассказал Лубинец.

В выплате могут отказать

Впрочем, отметил уполномоченный, подача заявления и всех необходимых документов не гарантирует получения выплаты довольствия и дополнительного вознаграждения. В ней может быть отказано.

"Если в выплате денежного довольствия отказывают, обязательно должны быть указаны основания, почему. Если такое решение было принято из-за того, что документы были поданы не в полном объеме, заявитель имеет право повторно обратиться к командиру (начальнику, руководителю) воинской части (учреждения, организации) после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выплате", – пояснил он.

При этом Лубинец подчеркнул: решение об отказе в выплате денежного довольствия может быть обжаловано в судебном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины расширил программу безвозвратных грантов на открытие собственного бизнеса. В частности, были увеличены суммы грантов для ветеранов – максимум до 1 млн грн, а для членов их семей – 500 тыс. Кроме того, теперь можно выдавать деньги бизнесу, который находится на территориях возможных боевых действий.

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