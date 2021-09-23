Разницу в тарифах не компенсировали, деньги выделять не собираются: экс-министр рассказал, кто оказался под угрозой

В проекте государственного бюджета на 2022 год не предусмотрели поддержку городов для того, чтобы они смогли пройти отопительный сезон без резкого повышения тарифов. Кроме того, не компенсировали 37 млрд грн разницы в тарифах, а из-за роста цен под угрозой может оказаться отопление в бюджетном секторе.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (с 2014-го до 2019 годов) Геннадий Зубко. По его словам, из положительных моментов бюджета следующего года можно отметить увеличение на 6,7 млрд грн по сравнению с текущим годом финансирования Государственного фонда регионального развития. В ГФРР на 2022-й запланировано 11,2 млрд грн. Также важна поддержка Фонда энергоэффективности.

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"Проект госбюджета на 2022-го не предусматривает никакой поддержки органов местного самоуправления в вопросе прохождения отопительного сезона. Ведь государство не погасило задолженность перед ними по разнице в тарифах в размере 37 млрд грн. Это еще больше ухудшает финансово-экономическое состояние предприятий тепло- и водоснабжения, не дает возможность своевременно рассчитаться за энергоносители, что в свою очередь приводит к начислению дополнительных штрафных санкций и дальше вгоняет предприятия в долговую яму", – сказал Зубко.

Также, по словам Зубко, под угрозой теплоснабжение бюджетных организаций (школ, детсадов, медучреждений и т.д.). Стоимость газа вместе с транспортировкой для бюджетной сферы в этом отопительном сезоне может достичь 30 тыс. грн за тысячу кубов. Где найти средства на эти платежи без поддержки государства – неизвестно.

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