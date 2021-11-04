Размер пенсий в Украине не достигнет даже черты бедности: Кабмин решился урезать минималку

Украинцев в 2022 году ожидает снижение реального размера минимальной зарплаты и пенсий. Дефицит Пенсионного фонда достигнет рекордной отметки, а Кабмин Дениса Шмыгаля вопреки своим обещаниям на значительное повышение социальных стандартов не решился.

Как и почему изменится размер пенсий, читайте в материале OBOZREVATEL.

Дефицит Пенсионного фонда в 2022-м достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд грн. Есть целый ряд причин для этого, но вот главные: отсутствие внятной политики по детенизации зарплат, отказ повышать минимальную зарплату до уровня ее реальной отметки, сложная ситуация в экономике (в том числе из-за медленной вакцинации).

Пока в правительстве сосредоточились на обещаниях ввести накопительный уровень пенсионной системы, но он коснется только будущих пенсионеров. Кроме того, при взносах с минимальной зарплаты размер "накопленной" пенсии будет еще ниже, чем при действующей системе.

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А те 11 миллионов пенсионеров, которые сейчас живут на выплату из ПФУ, вынуждены будут оставаться за чертою бедности. И хотя прожиточный минимум, в том числе для пенсионеров, Кабмин Шмыгаля и обещал повысить до уровня реального, на проект бюджета-2022 это не повлияло.

Минимальная пенсия до июля 2022-го будет на уровне 1934 грн, в июле увеличится до 2027 грн, а в декабре – до 2093 грн. То есть самым малообеспеченным украинцам за год прибавят всего лишь 159 грн. И это при том, что уже сейчас, согласно рассчетам Минсоца, пенсионеру на самые базовые потребности (без учета мобильной связи, интернета и разнообразного питания) в месяц нужно 3692 грн.

Это значит, что большая часть украинцев на заслуженном отдыхе в 2022-м обречены на бедность. Если только их не обеспечивают работающие родственники. И речь идет даже о тех пенсионерах, которые всю жизнь исправно платили взносы в Пенсионный фонд и получали среднюю по стране зарплату.

Украинский закон обязывает государство выплачивать пенсии в размере не меньше 40% минималки для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Была надежда, что Кабмин хотя бы заложит реальный размер минималки в проект бюджета. Тем более сам Шмыгаль радостно сообщал, что средняя зарплата в стране уже достигла исторического максимума в долларовом эквиваленте.

Но этого не произошло.Минималку повысят всего на 200 грн, то есть на 3% – до 6700 грн. И это меньше, чем ожидаемый уровень инфляции в 5-7%. В первую очередь пострадают бюджетники, многие из которых действительно получают минималку. Но в целом от этого пострадают все: уровень зарплат в тени будет только расти, бюджету Пенсионного фонда на значительный рост поступлений рассчитывать не приходится.

OBOZREVATEL спрашивал на пресс-конференции у Шмыгаля, почему решили повысить минималку всего лишь на 200 грн. Он ответил, что якобы нельзя неконтролируемо повышать зарплаты. "Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату – это довольно большой ресурс, который будет иметь большое влияние на монетарную политику. Это может раскрутить инфляцию до гиперсостояния", – сказал премьер.

Но чтобы не росли цены, Кабмин решился фактически урезать реальный размер минималки (с учетом инфляции). А если будет меньше покупателей, то и продавцы не смогут повышать цены и будут конкурировать между собой.

"40% застрахованных платят налоги с минимальной зарплаты. Значит, фонд оплаты труда будет заморожен, а это источник наших местных бюджетов. И параллельно это наносит удар по Пенсионному фонду", – пояснил экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Ради справедливости стоит сказать, что в проекте бюджета есть и позитивные нововведения. Выделили деньги на повышение зарплат врачам до 20 тысяч гривень, нашли средства на покупку квартир ветеранам АТО. Однако в целом проект бюджета Кабмина Шмыгаля для украинцев может оказаться "бюджетом бедности".