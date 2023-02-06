Кому в Украине платят больше 50 тыс. грн: в некоторых вакансиях обучают с нуля

В Украине самые высокие зарплаты на рынке труда предлагают для специалистов, которые владеют языками программирования. Более 87 тыс. грн могут получить те айтишники, которые знают язык С++. Кроме того, больше 52 тыс. грн могут получать саперы.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. В десятку самых высокооплачиваемых вакансий все предложения - для программистов. Это связано с тем, что специалисты этой сферы могут работать на международный рынок, их зарплаты зафиксированы в долларах.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

C++ программист 87500 грн

IOS-программист 85000 грн

Android-программист 85000 грн

Angular-разработчик 75000 грн

Python-программист 75000 грн

Full stack программист 73000 грн

Net-программист 72500 грн

C# программист 70500 грн

Тим лид 67500 грн

Программист Java 65000 грн

В первой двадцатке самых высокооплачиваемых вакансий среди специалистов, которые не имеют отношения к программированию, также есть предложения для специалистов по рекламе (медиабайеры, которые занимаются массовым размещением). Также высокую зарплату предлагают сапером. Они могут получать 52 тыс. грн в месяц. Таких специалистов приглашают на работу и в ГСЧС, и в "Укроборонсервис".

Также вакансию сапер с обучением в специализированных учреждениях предлагают и некоторые частные компании. Это связано с тем, что саперов в государственных учреждениях критически не хватает, при этом на освобожденных от оккупантов территориях остается большое количество боеприпасов, мин, бомб, из-за чего невозможно, например, проводить посевные.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в наиболее популярные профессии в Украине входят продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и водители. Продавцам предлагают зарплату в размере 12 тыс. грн, менеджерам – 20 тыс., а водителям – 22 тыс. грн.