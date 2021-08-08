Работа иностранных студентов в Украине: что разрешено и на каких условиях

Кабинет министров решил расширить круг иностранцев, которые могут получить разрешение на работу в Украине. Следовательно, к ранее существующему списку добавили студентов, приехавших на учебу. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

OBOZREVATEL разобрался, кому и как будут предоставлять разрешение на труд в Украине и во сколько такой сотрудник обойдется работодателю.

Иностранцы и лица без гражданства находятся в Украине на законных основаниях, если: прибыли для трудоустройства, получили разрешение на применение труда или вид на жительство. По данным Украинского государственного центра международного образования, в Украине находятся более 76 тыс. иностранных студентов, приехавших из 155 стран мира.

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Согласно законопроекту, их труд может применяться на различных должностях в одного или нескольких работодателей при условии получения разрешения (предоставляется каждым работодателем отдельно). Однако, если трудиться на одного человека, то можно с единственным разрешением занимать несколько должностей по совместительству.

Разрешение на работу будет предоставляться:

наемным работникам иностранцам,

командированным в Украину (по контракту),

иностранцам и лицам без гражданства, которые ожидают оформления документов о признании их беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

тем, кто подал заявление о признании его лицом без гражданства, или оспаривает решение об отказе;

тем, кто прибыл в Украину с целью учиться в учреждениях высшего образования и намерен во время и после окончания учебы работать в Украине.

Для получения разрешения работодатель подает документы (копии):

паспорт иностранца,

проект трудового договора,

контракт, заключенный с украинским и иностранным субъектами хозяйствования,

решение иностранного субъекта хозяйствования, где указаны сроки и виды работ,

решение об оформлении документов для признания человека беженцем,

справка о признании лица без гражданства,

приказ учреждения высшего образования о приеме иностранного студента и письменное согласие о его трудоустройстве.

Добавим, что документы, составлены на иностранном языке, должны быть переведены на украинский и заверены нотариально. Разрешение выдается на срок действия договора, но не более чем на год. При наличии оснований его можно продолжать. Разрешение, которое выдается иностранцам в командировке на территории Украины может действовать до трех лет.

Цена разрешений:

от 1 до 3 лет включительно – 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (23 790 грн),

от 6 месяцев до 1 года – 5 ПМТЛ (11 895 грн),

до 6 месяцев – 3 ПМТЛ (7 137 грн).

Если в получении документа было отказано, то уплаченные работодателем средства возвращаются. Бесплатно разрешение будет предоставляться лицам, которые: решают вопросы по оформлению статуса беженца; подали заявления о признании себя лицом без гражданства; прибыли в Украину с целью обучения.

Кроме того, предусматриваются и причины, по которым разрешение на работу могут отменить. В частности, если работодатель не заплатил налоги за работника, или же если его отчислили из учреждения высшего образования. Сейчас законопроект находится на рассмотрении комитета.