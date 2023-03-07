Прожиточный минимум гораздо ниже нужной для жизни суммы, но поднять его нереально, – Минсоцполитики

Прожиточный минимум в Украине в 2,5 раза ниже необходимой суммы. Однако в сложившихся условиях государство не может просто взять и повысить его – поскольку под него подвязаны около 200 выплат.

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Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, передает UBR.ua. Она объяснила: в случае повышения прожиточного минимума произойдет "перебалансирование расходов".

"Он в 2,5 раза ниже той суммы, которая сейчас действительно нужна для жизни. ... [Но] Большая часть админрасходов привязана именно к прожиточному минимуму. Бюджет не выдержал бы такой нагрузки [если его повысить]", – отметила Марчак.

По состоянию на 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составлял в Украине 2 589 грн.

Ранее же Марчак сообщила, что украинские пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в примерно 300-570 грн. Однако только при условии, что получаемые ими пенсии меньше определенной суммы.

"Ежемесячные компенсационные выплаты – это не новая инициатива. Она была введена еще с 2020 года. ... Такая выплата производится, если размер пенсии, которую получает человек, не достигает 10 340 грн", – объяснила она. Так:

пенсионеры возрастом 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 грн;

75-80 лет – до 456 грн;

старше 80 лет – до 570 грн.

При этом Марчак напомнила: 1 марта 2023 года в Украине были проиндексированы пенсии тех граждан, которые получают наименьшие выплаты. Замминистра подчеркнула, что раньше они не подлежали индексации – ведь:

их размеры привязаны к прожиточному минимуму;

они пересматривались именно во время роста прожиточного минимума.

"К сожалению, тенденция такова, что в предыдущие годы прожиточный минимум рос намного медленнее, чем были темпы индексации. В этом году, чтобы исправить ситуацию, что наименьшие пенсии росли медленнее всего, эти выплаты были включены в индексацию. ... Это затронуло более 4 млн человек", – рассказала Марчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта практически всем украинским пенсионерам увеличили выплаты. Минимальная прибавка составила 100 грн, максимальная – 1500 грн. В среднем повышение составило около 400-500 грн.

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