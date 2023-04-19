Простая ошибка может стоить владельцам газовых котлов до 1000 грн: как ее избежать

Владельцам газовых котлов важно проводить ежегодное техническое обслуживание. Такая услуга обойдется примерно в 250-500 грн, при этом позволит убедиться, что устройство работает должным образом. Если же о котле не заботиться, ему может понадобиться более дорогой ремонт.

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Ремонт обойдется украинцам уже от 400 до 1200 грн (в зависимости от города, вида котла и его состояния). Подробности расскажет OBOZREVATEL.

Простая проверка, выполняемая сантехником, поможет убедиться в правильной работе прибора. Если же о котле не заботиться, ему может понадобиться промывка.

Это избавляет от избытка воздуха в системе, который обычно может привести к ускоренной коррозии и, по сути, поломке или повреждению котла. В таком случае нужно будет нанять профессионала, чтобы отремонтировать.

В среднем промывка стоит до 400–600 грн, но может быть дороже. Это зависит от ряда факторов, в частности размера и возраста системы, количества радиаторов, а также от местности, в которой живете (в больших городах услуга обойдется дороже).

Эксперты советуют производить регулярное ежегодное обслуживание котла и проверку состояния системы. Это уменьшит возможные большие счета за ремонт и обеспечит эффективную работу котла.

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