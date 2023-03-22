Как избавиться от накипи в чайнике за 10 минут: простой лайфхак

Из всех домашних электроприборов чайник мы используем больше всего. Поэтому и накипь внутри него собирается наиболее быстро. При этом отложение солей на стенках приводит к тому, что ему нужно больше энергии на работу, а вкус напитков из такой воды ухудшается.

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Поэтому чайник нужно периодически чистить от известковой накипи внутри. Издание Express рассказало о быстром и простом способе сделать.

Любители лайфхаков по уборке считают лучшим вариантом для таких целей обычный белый уксус. Его смешивают с водой, чтобы прокипятить в чайнике – так налет растворяется и исчезает сам.

Чтобы воспользоваться методом, наполните чайник на три четверти раствором воды с уксусом в пропорции 1:1. Включите прибор и дайте закипеть смеси. После этого оставьте ее действовать на 10-15 минут. Если много накипи, выдержите уксус немного дольше.

Далее жидкость следует слить и промыть чайник проточной водой. Если она полностью не очистилась, процедуру можно повторить. Для завершения чистки чайника в нем нужно вскипятить 2-3 раза чистую воду – это уберет уксусный привкус, который может остаться внутри.

Некоторые любители лайфхаков также предложили жидкость из чайника после использования выливать в унитаз и давать там постоять какое-то время. Таким образом, она сработает также на очистку и этого сантехнического устройства.

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