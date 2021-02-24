Продукты в Украине резко подорожали: как изменились цены

В Украине за 2020 год подорожали почти все продукты питания. Цена на яйца выросла примерно на 70%, масло – на 50%, сахар – на 50-60%.

Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает ТСН. Мука подорожала примерно на 20%. Макароны, крупы, молочка, мясо добавили ориентировочно по 10% к предыдущей цене.

Цены подскочили вверх не только в Украине. На мировом рынке тоже период роста. Сообщается, что из-за пандемии коронавируса рабочие доехали на сбор урожая. Кроме того, из-за засухи недополучили урожаев не только украинские аграрии. Кукуруза – это корма, корма – это более половины себестоимости яиц, мяса, молочки.

За литр растительного масла нужно заплатить теперь более 60 гривен. Также за 2020 год украинцы уменьшили потребление мяса почти на полкилограмма. Хотя цена росла постепенно и не перевесила 10%. Стоимость курятины пока сдерживает сокращение экспорта, вызванное пандемией.

Дабы избежать дефицит сахара, правительство уже заявило о его импорте. Чиновники говорят, что такая ситуация вызвана не потому, что свой сахар продали, а по той причине, что свекла плохо уродилась. Продажу за границу зерновых до нового урожая обещают жестко контролировать.

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