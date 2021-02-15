В Украине выросли цены на продукты: что больше всего подорожало

Цены на сахар, яйца и масло в 2020 году выросли на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно. В сети супермаркетов "АТБ" сообщили, что лишь с ноября стоимость сахара выросла на 11%, муки – на 18%, макаронных изделий – на 13%, гречихи – на 10%, гороха – на 15%, молока – на 5-10%, масла – на 5% и яиц – на 50%.

Об этом сообщает "Экономическая правда". Стоимость продуктов растет как для розничных покупателей, так и для оптовых. В Торгово-промышленной палате отмечают, что за полгода внутренние цены на пшеницу, рожь, кукурузу выросли по всем позициям с 3,7-4,7 тыс грн до почти 9 тыс грн за тонну.

Такая же ситуация наблюдается на рынке сахара. Внутренние цены на 30-40% превышают мировые. При этом законтрактовать сахар на внутреннем рынке не могут.

Стоит отметить, что рост цен ускоряет инфляцию. За январь цены в среднем выросли на 1,3% по сравнению с декабрем, на 6,1% – с январем 2020-го.

В начале февраля в украинских супермаркетах выросли цены почти на все категории продуктов. Так, десяток куриных яиц стоит в среднем 31,90 грн, а в начале декабря 2020-го их продавали по 20-23 грн.

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