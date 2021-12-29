Продукты в Польше дешевле, чем в Украине: экономист назвал причины

Одинаковый набор из 24 социально значимых продуктов оказался дороже в Украине, чем в Польше. Об этом свидетельствуют расчеты экономистов.

Об этом в программе The Guest на телеканале OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. "Мы взяли цены по торговой сети, которая присутствует и у нас, и у них. Польский набор оказался на 8% дешевле", – сообщил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Как пояснил эксперт, за основу расчета были взяті цены, представленные на официальных сайтах сети супермаркетов в обеих странах. "Мы взяли 24 продукта питания, которые входят в социально значимый пакет для украинцев и посчитали, сколько такой же набор будет стоить в Польше", – добавил он.

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Экономист уточнил, что хлеб, молоко, курятина, сахар, подсолнечное масло в "польском" наборе были дешевле, чем в "украинском", а яблоки в Польше дешевле яблок в Украине на 50%.

В этом контексте экономист отметил, что "у поляков значительно больший лимит заработной платы, чем у украинцев". В частности, жители Польши тратят на продукты в среднем 12% своего семейного дохода, а украинцы – 46%.

На вопрос, с чем связана разница в стоимости одинаковых продуктов в двух странах, Пендзин назвал несколько факторов.

В частности, НДС на продукты питания в Польше составляет 5%, в Украине – 20%. Более того, "в Брюсселе анонсировали, что со второго полугодия 2022 года пищевые продукты не будут облагаться НДС", – добавил эксперт.

По его словам, аграрный сектор в ЕС на 60% дотируется государством, чего нет в Украине. Кроме того, согласно Договору о зоне свободной торговли с Евросоюзом, поставки украинских продуктов в страны ЕС квотируются.

Как писал OBOZREVATEL, Госстат обнародовал данные о том, на что украинцы потратили большую часть своих сбережений в третьем квартале. Оказалось, что это продукты питания и безалкогольные напитки – расходы на них составили 41%.